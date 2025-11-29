Может ли работодатель отозвать работника из отпуска за свой счет Сегодня 18:22 — Личные финансы

Может ли работодатель отозвать работника из отпуска за свой счет

Работодатель не может отозвать работника из отпуска без сохранения заработной платы, так как это не предусмотрено нормами трудового права.

Об этом сообщили специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Когда работодатель может отозвать работника из отпуска

Отмечается, что досрочный отзыв возможен только из ежегодного оплачиваемого отпуска в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, требующих срочного присутствия работника на работе.

К таким случаям относят:

предотвращение стихийных бедствий или производственных аварий;

немедленное устранение их последствий;

предупреждение несчастных случаев или простоя;

предотвращение уничтожения или порчи имущества предприятия.

В таких случаях оплата труда осуществляется с учетом средств, начисленных на оплату неиспользованной части отпуска.

В то же время, если речь идет об отпуске без сохранения зарплаты, вернуть работника можно только по взаимному согласию.

Ранее Finance.ua писал , что в условиях военного положения законодательство предусматривает только один случай, когда работодатель может временно ограничить право работника на отпуск — если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

В такой ситуации работодатель имеет право отказать в предоставлении любого вида отпуска.

