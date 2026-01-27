Киевстар изменил условия продления срока действия номеров Сегодня 10:32 — Личные финансы

Мобильный оператор «Киевстар» с 6 февраля 2026 года меняет правила продления срока действия номера для абонентов предоплаты. Общий срок действия номера по-прежнему составляет 365 дней, однако теперь он делится на два отдельных этапа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этапы срока действия номера

1. Активный период — 274 дня. Отсчет начинается с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В этот период абонент может воспользоваться всеми услугами мобильной связи без ограничений.

2. Приостановленный период — 91 день. После завершения активного этапа номер переходит в приостановленное состояние. За это время абонент будет получать SMS-напоминание о необходимости пополнения счета во избежание деактивации номера. В приостановленном состоянии можно:

пополнять счет;

совершать звонки на сервисные номера.

Для полного возобновления работы номера необходимо пополнить счет на сумму от 30 грн одним платежом.

Как продлить срок действия номера

Срок действия номера продлевается, если абонент:

пополнит счет в размере от 30 грн одним платежом;

оплатить основной пакет услуг на 4 недели, месяц или дневной пакет;

пользуется тарифом с оплатой за полгода или год. В этом случае срок действия номера продлевается автоматически при каждом обновлении пакета услуг.

Услуги типа «Экстра деньги» или перевод средств не продлевают срок действия номера.

Как проверить срок действия номера

набрать комбинацию *114#;

посмотреть информацию в разделе «Профиль» в приложении Мой Киевстар.

Напомним, в декабре прошлого года Finance.ua писал , что Киевстар предупредил о поэтапном обновлении тарифов в конце 2025 года и в начале 2026-го. Обновление тарифов будет происходить поэтапно:

с 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026 года — для части тарифов предоплаты;

и в течение начала 2026 года — для части тарифов предоплаты; с 1 января 2026 года и несколько следующих месяцев — для отдельных контрактных и бизнес-тарифов.

