Молодежь, иностранцы и ВСУ: ключевые тенденции рынка труда в 2025 году

Зарплата является одним из ключевых критериев выбора места работы.

2025 год показал, что украинский рынок труда все еще адаптируется к новым реалиям военного времени. Дефицит кадров стал ключевым вызовом, особенно в рабочих и технических специальностях. Растет фокус на переобучении и адаптации работников, что позволит закрывать вакансии за счет имеющихся работников и кандидатов. Также растет внимание иностранцев как потенциального источника рабочей силы, в частности, в рабочих профессиях.

Зарплата - один из ключевых критериев выбора места работы. К концу 2025 года медианная зарплата по Украине составила 25 000 грн (+23% с 2024 года).

«В 2026 году работодателям придется и дальше пересматривать уровень оплаты труда: как для привлечения новых специалистов в наиболее востребованных отраслях, так и для удержания текущих команд», — говорят аналитики OLX.

Молодежь на рынке труда

В августе 2025 года правительство отменило ограничения на выезд за границу для мужчин 18−22 лет, что сделало молодежь еще более востребованной на рынке труда. Для представителей части украинской бизнеса, которая часто зависит от молодых работников на стартовых позициях, нововведение стало вызовом.

Уже в сентябре после принятия закона 41% работодателей увидели влияние нововведения. Основной проблемой, которую отметили компании, стало увольнение молодых работников и усложнение поиска новых кандидатов.

В то же время, 45% молодых кандидатов не планировали покидать Украину. Основные причины:

желание помочь стране (39%);

строить карьеру дома (40%);

оставаться с семьей (48%);

около 34% не были уверены, что за границей будет лучше.

Трудоустройство иностранцев

Только 13% компаний открыты для трудоустройства иностранцев. Основные причины отказа:

отсутствие потребности (41%);

языковой барьер (27%).

Стимулировать компании к найму иностранцев могли бы налоговые льготы и финансовые бонусы (34%) или дефицит украинских кадров (26%).

Есть факторы, вызывающие настороженность у искателей работы в Украине в плане трудоустройства иностранцев. Большинство респондентов отметили языковой барьер (44%), однако весомыми также стали культурно-религиозные различия (30%) и ощущение «неприоритетности» граждан Украины (28%).

Служба в ВСУ

В военной сфере продолжает расти спрос на профессионалов. В 2025 году количество военных вакансий на платформе увеличилось втрое по сравнению с 2024 годом. Наиболее востребованные позиции:

операторы БПЛА;

водители;

боевые медики.

Активность кандидатов снизилась на 18% в количестве откликов. Больше всего искатели откликались на тыловые должности, в частности специалист по рекрутингу или повар, а также стрелок зенитчик ПВО.

Медианная зарплата на военных вакансиях варьируется от 20 до более 190 тыс. грн, в зависимости от должности.

