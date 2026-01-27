От сортировщика бриллиантов до петрографа: редкие профессии на украинском рынке труда
Государственная служба занятости продолжает знакомить украинцев с разнообразием профессий на рынке труда. В Украине официально насчитывается более 9 тысяч профессий, однако значительная часть остается малоизвестной. Речь идет о специальностях, о существовании которых многие даже не догадываются.
Дегоржер
Дегоржер — узкоспециализированная исчезающая профессия из категории квалифицированных рабочих с инструментом. Такой специалист занимается ремюажем и дегоржажем — очищением шампанского от осадка дрожжей.
Из-за автоматизации процессов дегоржеры сейчас работают преимущественно на отдельных производствах, в частности на элитарных винодельнях, где производят дорогие марки игристых вин.
Ломщик пода
Ломщик пода относится к профессиям по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования. Речь идет об обслуживании установки по производству стекла и керамики.
«Под» или «подина» — это дно печи для плавления стекла. После завершения производственного цикла такой специалист очищает горны от остатков стекла, готовя оборудование к следующему этапу работы.
Марираб
Марироб — профессия из группы квалифицированных рабочих с инструментом, которая относится к подкатегории мясников и поставщиков рыбы. Название происходит от слов «маринование» и «рабочий».
Специалист занимается обработкой, подготовкой, маринованием и консервацией мяса и рыбы. Во многих случаях профессия сочетает функции переработчика и поставщика продукции, поэтому марираб работает в сфере торговли и пищевой переработки.
Петрограф
Петрограф входит в группу профессионалов. Петрография является разделом петрологии — направления геологии, изучающей горные породы.
Такие специалисты исследуют минеральный и химический состав пород, а также условия их образования. Чаще всего петрографы работают в научных учреждениях, учебных заведениях или в сфере геологоразведки.
Сортировщик бриллиантов
Сортировщик бриллиантов — высококвалифицированная профессия из подкласса ювелиров и специалистов по работе с драгоценными металлами и камнями.
Такой работник оценивает бриллианты по международным стандартам, определяя их цвет, чистоту, огранку, размер и вес. Сортировщики сотрудничают с международными геммологическими лабораториями, в частности, GIA, HRD и IGI, которые осуществляют официальную сертификацию драгоценных камней.
