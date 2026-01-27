0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

От сортировщика бриллиантов до петрографа: редкие профессии на украинском рынке труда

Личные финансы
33
Специалист изготовляет ювелирные изделия.
Специалист изготовляет ювелирные изделия.
Государственная служба занятости продолжает знакомить украинцев с разнообразием профессий на рынке труда. В Украине официально насчитывается более 9 тысяч профессий, однако значительная часть остается малоизвестной. Речь идет о специальностях, о существовании которых многие даже не догадываются.

Дегоржер

Дегоржер — узкоспециализированная исчезающая профессия из категории квалифицированных рабочих с инструментом. Такой специалист занимается ремюажем и дегоржажем — очищением шампанского от осадка дрожжей.
Из-за автоматизации процессов дегоржеры сейчас работают преимущественно на отдельных производствах, в частности на элитарных винодельнях, где производят дорогие марки игристых вин.

Ломщик пода

Ломщик пода относится к профессиям по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования. Речь идет об обслуживании установки по производству стекла и керамики.
«Под» или «подина» — это дно печи для плавления стекла. После завершения производственного цикла такой специалист очищает горны от остатков стекла, готовя оборудование к следующему этапу работы.

Марираб

Марироб — профессия из группы квалифицированных рабочих с инструментом, которая относится к подкатегории мясников и поставщиков рыбы. Название происходит от слов «маринование» и «рабочий».
Специалист занимается обработкой, подготовкой, маринованием и консервацией мяса и рыбы. Во многих случаях профессия сочетает функции переработчика и поставщика продукции, поэтому марираб работает в сфере торговли и пищевой переработки.

Петрограф

Петрограф входит в группу профессионалов. Петрография является разделом петрологии — направления геологии, изучающей горные породы.
Такие специалисты исследуют минеральный и химический состав пород, а также условия их образования. Чаще всего петрографы работают в научных учреждениях, учебных заведениях или в сфере геологоразведки.

Сортировщик бриллиантов

Сортировщик бриллиантов — высококвалифицированная профессия из подкласса ювелиров и специалистов по работе с драгоценными металлами и камнями.
Такой работник оценивает бриллианты по международным стандартам, определяя их цвет, чистоту, огранку, размер и вес. Сортировщики сотрудничают с международными геммологическими лабораториями, в частности, GIA, HRD и IGI, которые осуществляют официальную сертификацию драгоценных камней.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems