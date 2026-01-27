До 700 тысяч гривен: Зеленский обновил систему президентских грантов для ученых
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые положения о порядке предоставления ежегодных президентских грантов для поддержки научных исследований и разработок молодых ученых и докторов наук, а также существенно увеличил размер финансирования.
Предыдущие положения о порядке предоставления президентских грантов для молодых ученых и докторов наук утратили силу.
Гранты для молодых ученых
Указом изложена в новой редакции статья 1 Указа Президента Украины от 9 апреля 2002 года № 315/2002 «О дополнительных мерах по поддержке молодых ученых».
Установлены следующие ежегодные гранты:
- доктора наук (до 40 лет включительно) — 7 грантов по 500 тыс. грн каждый;
- докторанты (до 35 лет включительно) — 20 грантов по 400 тыс. грн каждый;
- доктора философии / кандидаты наук (до 35 лет включительно) — 50 грантов по 300 тыс. грн каждый.
Для сравнения, в предыдущей редакции размеры грантов составляли:
- 90 тыс. грн для докторов наук;
- 75 тыс. грн для докторантов;
- 60 тыс. грн для кандидатов наук.
Гранты для докторов наук
Также указом внесены изменения в документ от 16 мая 2008 года № 444/2008 «О дополнительных мерах по обеспечению развития научной сферы».
Согласно обновленным нормам:
- 20 ежегодных грантов президента для докторов наук (до 45 лет включительно);
- размер каждого гранта увеличен со 150 тыс. грн до 700 тыс. грн.
Эти средства предоставляются на проведение научных исследований и разработок.
