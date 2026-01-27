Сопровождение лица с инвалидностью: условия при выезде за границу
Украинцы могут выехать за границу, сопровождая одного из родителей, у которых официально установлена инвалидность первой или второй группы.
Об этом на портале «Юристи.UA» рассказал юрист Владислав Дерий.
Но чтобы не оформлять никаких дополнительных документов, такому гражданину следует соблюдать одно ключевое условие.
Пример
К юристам обратился гражданин, который планирует помочь уехать за границу отцу, у которого бессрочная вторая группа инвалидности и который официально исключен из воинского учета.
У отца при этом есть еще один сын, но он давно проживает в другой стране. Мужчина поинтересовался, может ли он сопровождать отца за границу и какие при этом ему документы от территориального центра комплектования нужно иметь при себе.
«При таких обстоятельствах существует безоговорочное право на пересечение границы вместе с отцом», — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.
Условие
«Такой гражданин обязательно должен иметь зарегистрированное место жительства вместе с отцом», — подчеркнул Дерий.
В противном случае нужно оформлять Акт установления осуществления ухода за отцом.
«Никаких документов от ТЦК брать не нужно», — заверил юрист.
Ранее писали, что украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть «в розыске» из-за якобы неявки в ТЦ, хотя фактически повестку человек мог и не получить. Чтобы снять розыск, есть несколько вариантов.
Напомним, Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.
В настоящее время Резерв+ уже отправляет push-уведомление о ряде событий, связанных с воинским учетом:
- подача и снятие с розыска;
- нарушение правил воинского учета и штрафы;
- обновление Резерв ID;
- обновление и получение данных;
- получение отсрочки или бронирования;
- получение электронного направления на ВВК.
Уведомление в Резерв+ не является повесткой. Это только информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.
