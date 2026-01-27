Сопровождение лица с инвалидностью: условия при выезде за границу Сегодня 19:23 — Личные финансы

Сопровождение лица с инвалидностью: условия при выезде за границу

Украинцы могут выехать за границу, сопровождая одного из родителей, у которых официально установлена ​​инвалидность первой или второй группы.

Об этом на портале «Юристи.UA» рассказал юрист Владислав Дерий.

Но чтобы не оформлять никаких дополнительных документов, такому гражданину следует соблюдать одно ключевое условие.

Пример

К юристам обратился гражданин, который планирует помочь уехать за границу отцу, у которого бессрочная вторая группа инвалидности и который официально исключен из воинского учета.

У отца при этом есть еще один сын, но он давно проживает в другой стране. Мужчина поинтересовался, может ли он сопровождать отца за границу и какие при этом ему документы от территориального центра комплектования нужно иметь при себе.

«При таких обстоятельствах существует безоговорочное право на пересечение границы вместе с отцом», — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Условие

«Такой гражданин обязательно должен иметь зарегистрированное место жительства вместе с отцом», — подчеркнул Дерий.

В противном случае нужно оформлять Акт установления осуществления ухода за отцом.

«Никаких документов от ТЦК брать не нужно», — заверил юрист.

Ранее писали, что украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть «в розыске» из-за якобы неявки в ТЦ, хотя фактически повестку человек мог и не получить. Чтобы снять розыск, есть несколько вариантов.

Напомним, Резерв+ расширяет сервис уведомлений . Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.

В настоящее время Резерв+ уже отправляет push-уведомление о ряде событий, связанных с воинским учетом:

подача и снятие с розыска;

нарушение правил воинского учета и штрафы;

обновление Резерв ID;

обновление и получение данных;

получение отсрочки или бронирования;

⁠⁠получение электронного направления на ВВК.

Уведомление в Резерв+ не является повесткой. Это только информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.