Сопровождение лица с инвалидностью: условия при выезде за границу

Личные финансы
Украинцы могут выехать за границу, сопровождая одного из родителей, у которых официально установлена ​​инвалидность первой или второй группы.
Об этом на портале «Юристи.UA» рассказал юрист Владислав Дерий.
Но чтобы не оформлять никаких дополнительных документов, такому гражданину следует соблюдать одно ключевое условие.

Пример

К юристам обратился гражданин, который планирует помочь уехать за границу отцу, у которого бессрочная вторая группа инвалидности и который официально исключен из воинского учета.
У отца при этом есть еще один сын, но он давно проживает в другой стране. Мужчина поинтересовался, может ли он сопровождать отца за границу и какие при этом ему документы от территориального центра комплектования нужно иметь при себе.
«При таких обстоятельствах существует безоговорочное право на пересечение границы вместе с отцом», — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Условие

«Такой гражданин обязательно должен иметь зарегистрированное место жительства вместе с отцом», — подчеркнул Дерий.
В противном случае нужно оформлять Акт установления осуществления ухода за отцом.
«Никаких документов от ТЦК брать не нужно», — заверил юрист.
Ранее писали, что украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть «в розыске» из-за якобы неявки в ТЦ, хотя фактически повестку человек мог и не получить. Чтобы снять розыск, есть несколько вариантов.
Напомним, Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.
В настоящее время Резерв+ уже отправляет push-уведомление о ряде событий, связанных с воинским учетом:
  • подача и снятие с розыска;
  • нарушение правил воинского учета и штрафы;
  • обновление Резерв ID;
  • обновление и получение данных;
  • получение отсрочки или бронирования;
  • ⁠⁠получение электронного направления на ВВК.
Уведомление в Резерв+ не является повесткой. Это только информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+ОтсрочкаВоенный учет
