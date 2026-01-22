В Резерв+ стоит «розыск»: нужно ли платить штраф, если есть отсрочка
Украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть «в розыске» из-за якобы неявки в ТЦ, хотя фактически ни одной повестки человек мог и не получить. Чтобы снять розыск, есть несколько вариантов.
Об этом сообщает «Стена» со ссылкой на юридический портал.
Пример
Мужчина написал на портале, что у него есть официальная отсрочка, но в приложении «Резерв+» находится в розыске с марта 2025 года. По его словам, несмотря на действующие основания для отсрочки, система продолжает отображать статус нарушителя, поэтому он поинтересовался, можно ли отправить в ТЦК заявление по почте с требованием снять его с розыска в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности и насколько такой шаг будет действенным.
Мнение эксперта
Юрист Владислав Дерий отметил, что в подобной ситуации существует несколько вариантов действий, а окончательный выбор зависит от того, как быстро человек стремится решить вопрос и готов ли он защищать свои права в юридической плоскости.
Первый и самый оперативный способ
Уплатить штраф через приложение «Резерв+».
Для этого необходимо подать заявление о признании нарушения в разделе «Штрафы онлайн». В течение трех дней ТЦК рассмотрит обращение и примет соответствующее постановление. В таком случае сумма штрафа составляет 8500 гривен, то есть 50% полной суммы. На оплату выделяется 20 дней. При пропуске этого срока штраф растет до 17 000 гривен, а впоследствии уже до 34 000 гривен.
После того, как человек уплачивает штраф, красное предупреждение исчезает, а учетный статус обновляется. Как правило, вся процедура длится несколько дней.
Юрист отмечает, что уплата штрафа не отменяет обязанности соблюдать правила воинского учета, а вызовы в ТЦК могут приходить и далее.
Второй вариант
Предусматривает направление в ТЦК письменного заявления с требованием закрыть дело об административном правонарушении и снять человека с розыска, в том числе на основании истечения срока привлечения к ответственности. В случае отказа или игнорирования такого обращения или бездействия ТЦК можно обжаловать в судебном порядке.
Третий неформальный сценарий — просто дождаться марта 2026 года. По его словам, на практике бывают случаи, когда статус «в розыске» исчезает автоматически без каких-либо дополнительных действий со стороны военнообязанного.
Ранее Finance.ua писал, что Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.
В течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.
Что важно знать
Уведомление в Резерв+ не является повесткой. Это только информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.
