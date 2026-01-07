Резерв+ расширяет сервис уведомлений для военнообязанных Сегодня 10:19 — Личные финансы

Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Применение Резерв+ продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений — сервис уведомлений, позволяющий пользователям своевременно узнавать важные решения и изменения в собственном статусе», — говорится в сообщении.

Какие уведомления уже есть в Резерв+

В настоящее время Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

подача и снятие с розыска;

нарушение правил воинского учета и штрафы;

обновление Резерв ID;

обновление и получение данных;

получение отсрочки или бронирования;

⁠⁠получение электронного направления на ВВК.

Теперь в приложении появилась возможность включить уведомления о том, что ТЦК и СП направил бумажную повестку по почте.

«Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту», — отметили в министерстве.

В течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.

Что важно знать

Уведомление в Резерв+ - это не повестка. Это только информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.

Функция добровольная — пользователь может включить или отключить ее в меню приложения по собственному желанию.

⁠В извещении указаны дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП.

⁠Порядок передачи повесток не изменился: они по-прежнему печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID, который можно получить в приложении Резерв+.

Как объяснял руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков, при принятии решения Кабмина основной формой военно-учетного документа становится электронная форма. Вместе с тем, бумажные, выданные ранее, никуда не исчезают, они остаются действительными.

