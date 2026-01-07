Резерв+ расширяет сервис уведомлений для военнообязанных
Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Применение Резерв+ продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений — сервис уведомлений, позволяющий пользователям своевременно узнавать важные решения и изменения в собственном статусе», — говорится в сообщении.
Какие уведомления уже есть в Резерв+
В настоящее время Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:
- подача и снятие с розыска;
- нарушение правил воинского учета и штрафы;
- обновление Резерв ID;
- обновление и получение данных;
- получение отсрочки или бронирования;
- получение электронного направления на ВВК.
Теперь в приложении появилась возможность включить уведомления о том, что ТЦК и СП направил бумажную повестку по почте.
«Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту», — отметили в министерстве.
В течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.
Что важно знать
Уведомление в Резерв+ - это не повестка. Это только информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.
Функция добровольная — пользователь может включить или отключить ее в меню приложения по собственному желанию.
В извещении указаны дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП.
Порядок передачи повесток не изменился: они по-прежнему печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID, который можно получить в приложении Резерв+.
Как объяснял руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков, при принятии решения Кабмина основной формой военно-учетного документа становится электронная форма. Вместе с тем, бумажные, выданные ранее, никуда не исчезают, они остаются действительными.
