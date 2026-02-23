С 2026 года ФЛП будут отчитываться по-новому: в ГНС рассказали детали Сегодня 13:02 — Личные финансы

ФЛП отменили месячную отчетность

С 1 января 2026 года физические лица-предприниматели и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, будут подавать Налоговый расчет (объединенную отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ) ежеквартально. Отчетность будет формироваться с разбивкой показателей каждый месяц квартала.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Сроки подачи отчетности

Предельный срок подачи — 40 календарных дней после завершения отчетного квартала.

Для І квартала 2026 года крайним сроком является 11 мая 2026 года.

В то же время другие налоговые агенты (юридические лица) и далее будут отчитываться ежемесячно. Для них предельный срок подачи составляет 20 календарных дней после завершения отчетного месяца.

В ГНС пояснили, что сообщения-напоминания о предельных сроках, поступивших плательщикам в Электронный кабинет, были сформированы автоматически для месячной формы отчетности.

В настоящее время идет подготовка нормативных документов по утверждению квартальной формы Налогового расчета.

Что с отчетами за месяц

По состоянию на сегодняшний день для ФЛП и самозанятых лиц обязанность подачи Налогового расчета за месячный период отсутствует.

В ГНС также отметили, что отчетность, поданная ранее за месячный период, уже обработана и загружена в информационные системы службы.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ГНС ​​писал

При прекращении предпринимательской деятельности ФЛП продолжает пользоваться правами, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, которую он вел как ФЛП. Сроки давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяется.

