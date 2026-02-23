Сколько денег нужно украинцам для въезда в Польшу Сегодня 11:23 — Личные финансы

Сколько денег нужно украинцам для въезда в Польшу

Для граждан Украины минимальная сумма при въезде составляет 200 злотых. Окончательное решение о пропуске принимает пограничная служба.

Другие иностранцы в Польше должны подтвердить наличие достаточных средств на период пребывания. Требования обнародованы на правительственном портале страны и применяются при пограничном контроле, пишет inpoland.net

Минимальная сумма

Минимальная сумма составляет 300 злотых — для поездки до 4 дней. Если пребывание длится более 4 суток, необходимо иметь не менее 75 злотых на каждый день.

К примеру, для пребывания 30 дней необходимо подтвердить наличие 2 250 злотых. Также необходимо иметь обратный билет или деньги на возвращение.

