Кому не проиндексируют пенсию с 1 марта Сегодня 14:01

С 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%, Фото: freepik

В Украине на 1 марта намечена традиционная индексация пенсий. Однако у некоторых пенсионеров размер выплат не изменится.

Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин в интервью «РБК-Украина».

У кого не вырастет пенсия с 1 марта

Отмечается, что большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.

Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.

По словам министра соцполитики, для трех категорий пенсии останутся неизменными.

В частности, это касается пенсионеров, выплаты которых уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых.

Не получат индексацию и те, кому выплачивают максимальную пенсию в размере 25 950 грн.

А также без изменений останутся выплаты получателям спецпенсий (прокурорам и судьям в отставке).

Пенсия не ниже 6000 гривен: детали будущей реформы

не менее 6000 грн. В настоящее время правительство завершает подготовку соответствующего законопроекта. Ранее Finance.ua писал , что Минсоцполитики завершило разработку новой модели пенсионной системы, предусматривающей установление гарантированной базовой выплаты на уровнеВ настоящее время правительство завершает подготовку соответствующего законопроекта.

По словам Улютина, бюджет ПФУ на 2026 г. предусматривает средний размер пенсии на уровне 6500 грн.

