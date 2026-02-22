0 800 307 555
Кому не проиндексируют пенсию с 1 марта

Личные финансы
С 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%
С 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%
В Украине на 1 марта намечена традиционная индексация пенсий. Однако у некоторых пенсионеров размер выплат не изменится.
Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин в интервью «РБК-Украина».

У кого не вырастет пенсия с 1 марта

Отмечается, что большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.
Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.
По словам министра соцполитики, для трех категорий пенсии останутся неизменными.
В частности, это касается пенсионеров, выплаты которых уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых.
Не получат индексацию и те, кому выплачивают максимальную пенсию в размере 25 950 грн.
А также без изменений останутся выплаты получателям спецпенсий (прокурорам и судьям в отставке).

Пенсия не ниже 6000 гривен: детали будущей реформы

Ранее Finance.ua писал, что Минсоцполитики завершило разработку новой модели пенсионной системы, предусматривающей установление гарантированной базовой выплаты на уровне не менее 6000 грн. В настоящее время правительство завершает подготовку соответствующего законопроекта.
По словам Улютина, бюджет ПФУ на 2026 г. предусматривает средний размер пенсии на уровне 6500 грн.
По материалам:
Finance.ua
