Могут ли увеличить норму площади для субсидии нетрудоспособным украинцам

Личные финансы
11
Субсидия на сверхурочную площадь нетрудоспособному лицу
Субсидия на сверхурочную площадь нетрудоспособному лицу
Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, могут обратиться за жилищной субсидией. Нетрудоспособные граждане могут получить жилищную субсидию с повышенным на 30% нормативом площади жилья.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
В ПФУ объяснили, что если в заявлении на получение субсидии на площадь жилья в составе домохозяйства, которая превышает норму, указаны только нетрудоспособные лица, то нормативы площади могут быть увеличены на 30%:
  • норма на одного человека 48,87 кв. м + 30% = 63,53 кв. м;
  • норма на два человека 62,52 кв. м + 30% = 81,28 кв. м;
  • норма на три человека 76,17 кв. м + 30% = 99,02 кв. м.
Субсидия на сверхнорменную площадь нетрудоспособному лицу
Субсидия на сверхнорменную площадь нетрудоспособному лицу

МВФ требует упразднить субсидии

Как мы уже упоминали, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.
Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Субсидии
