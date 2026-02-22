Могут ли увеличить норму площади для субсидии нетрудоспособным украинцам
Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, могут обратиться за жилищной субсидией. Нетрудоспособные граждане могут получить жилищную субсидию с повышенным на 30% нормативом площади жилья.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
В ПФУ объяснили, что если в заявлении на получение субсидии на площадь жилья в составе домохозяйства, которая превышает норму, указаны только нетрудоспособные лица, то нормативы площади могут быть увеличены на 30%:
- норма на одного человека 48,87 кв. м + 30% = 63,53 кв. м;
- норма на два человека 62,52 кв. м + 30% = 81,28 кв. м;
- норма на три человека 76,17 кв. м + 30% = 99,02 кв. м.
МВФ требует упразднить субсидии
Как мы уже упоминали, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.
Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
Поделиться новостью
Также по теме
Могут ли увеличить норму площади для субсидии нетрудоспособным украинцам
Как получить повышение зарплаты: пошаговая инструкция
Почему растут суммы в платежках за электроэнергию, несмотря на отключение
Обязаны ли ФЛП-пенсионеры и лица с инвалидностью платить ЕСВ
Чеклист выбора депозита и банка
ТОП-10 самых популярных профессий в Украине