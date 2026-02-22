Могут ли увеличить норму площади для субсидии нетрудоспособным украинцам Сегодня 07:18 — Личные финансы

Субсидия на сверхурочную площадь нетрудоспособному лицу, Фото: freepik

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, могут обратиться за жилищной субсидией. Нетрудоспособные граждане могут получить жилищную субсидию с повышенным на 30% нормативом площади жилья.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

В ПФУ объяснили, что если в заявлении на получение субсидии на площадь жилья в составе домохозяйства, которая превышает норму, указаны только нетрудоспособные лица, то нормативы площади могут быть увеличены на 30%:

норма на одного человека 48,87 кв. м + 30% = 63,53 кв. м;

норма на два человека 62,52 кв. м + 30% = 81,28 кв. м;

норма на три человека 76,17 кв. м + 30% = 99,02 кв. м.

Субсидия на сверхнорменную площадь нетрудоспособному лицу, Інфографіка: Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області

МВФ требует упразднить субсидии

Как мы уже упоминали , директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.

Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.