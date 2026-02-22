0 800 307 555
Кто из военных имеет право на кредитные каникулы: объяснение Минобороны

Личные финансы
21
Военнослужащие, мобилизованные и резервисты могут не платить проценты, пеню и штрафы по кредитам на время службы. Так называемые «кредитные каникулы» действуют с первого дня призыва или участия в боевых действиях и распространяются также на супругов защитников и защитниц.
В Министерстве обороны Украины объяснили, кто именно имеет право на эту льготу, на какие кредиты она не распространяется и какие документы нужны для ее оформления.

Кто имеет право на кредитные каникулы

На время прохождения службы банки и финансовые учреждения не имеют права начислять защитникам и их женам/мужьям пеню, штрафные санкции или проценты за пользование займом.
Это не касается кредитов, оформленных для приобретения жилья (в том числе и недостроев), автомобилей или определенного энергетического оборудования (фотоэлектрические модули, ветровые электроустановки с гибридными инверторами), если проценты по ним уже компенсируются государством или третьими лицами.
Право на такую ​​льготу и условия ее получения зависит от вида военной службы:
  • Мобилизованные и резервисты получают льготы с первого дня призыва до момента увольнения со службы. При этом не имеет значения, где военный исполняет обязанности — в зоне боевых действий или в тылу.
  • Контрактники и те, кто находится на других видах службы, могут воспользоваться льготой при непосредственном участии в боевых действиях или мероприятиях по обороне государства (как в период АТО/ООС, так и после 24 февраля 2022 года). Даже один день участия в оборонных мероприятиях дает право на списание процентов и штрафов. Это право активируется с первого дня участия и сохраняется на все время службы во время действия особого периода.
В то же время военные-контрактники, не участвовавшие в мерах обороны, а также иностранцы и лица без гражданства, служащие в ВСУ, под действие льгот не подпадают.
Кто имеет право на кредитные льготы
Кто имеет право на кредитные льготы, Інфографіка: Міноборони

Какие документы нужны

Чтобы оформить кредитные каникулы, военнослужащему или его жене (мужу) нужно обратиться к кредитору и предоставить пакет документов.
Для мобилизованных и резервистов:
  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справка по форме 5 (о прохождении службы);
  • выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);
  • свидетельство о браке (если льготу оформляет жена/муж).
Для контрактников и других категорий:
  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справка по форме 5;
  • выписка из приказа о назначении;
  • свидетельство о браке (для жены/мужа).
  • Документ, подтверждающий участие в боевых действиях/мерах по обороне: справка по форме 12 (об участии в боевых действиях); справки согласно приложениям 1, 4 или 6 к Порядку № 413 (выдаваемые для получения статуса УБД).
Все эти документы оформляются и выдаются строевой частью по месту службы.
Документы необходимы для оформления кредитной льготы
Документы необходимы для оформления кредитной льготы, Інфографіка: Міноборони
Payment systems