В «Дії» запустили бета-тестирование исполнительных документов: кто может присоединиться

В приложении «Дія» приступили к бета-тестированию новой услуги по цифровизации исполнения судебных решений. Пользователи смогут получить исполнительный документ онлайн, подать заявление и отслеживать ход решения без посещения суда.

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

«Для того чтобы услуга работала максимально эффективно, нам нужна помощь тестировщиков. Присоединяйтесь, чтобы вместе с нами сделать государственные сервисы еще более удобными», — сказано в сообщении.

Что предусматривает новая услуга

Исполнительный документ — это официальное судебное основание для исполнения решения. Речь идет, в частности, о взыскании средств, имущества или выполнения других обязательств должником.

В рамках бета-теста пользователи смогут:

получить исполнительный документ в приложении;

автоматически сформировать и подать заявление;

отслеживать статус исполнения решения в режиме онлайн.

«Вместо визитов в суд, ожидания в очередях и бумажной переписки с исполнителями — несколько кликов в приложении», — отмечают в «Дії».

Кто может присоединиться к тестированию

К участию в бета-тесте приглашают граждан Украины, у которых есть:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

судебное решение, которое вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.

Новые правила вводятся в соответствии с обновленными стандартами безопасности. Вместо ранее применявшейся фотоверификации данные пользователя будут проверяться путем считывания информации с электронного чипа биометрического документа через NFC.

Таким образом «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.

