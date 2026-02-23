0 800 307 555
В «Дії» запустили бета-тестирование исполнительных документов: кто может присоединиться

Личные финансы
В приложении «Дія» приступили к бета-тестированию новой услуги по цифровизации исполнения судебных решений. Пользователи смогут получить исполнительный документ онлайн, подать заявление и отслеживать ход решения без посещения суда.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Для того чтобы услуга работала максимально эффективно, нам нужна помощь тестировщиков. Присоединяйтесь, чтобы вместе с нами сделать государственные сервисы еще более удобными», — сказано в сообщении.

Что предусматривает новая услуга

Исполнительный документ — это официальное судебное основание для исполнения решения. Речь идет, в частности, о взыскании средств, имущества или выполнения других обязательств должником.
В рамках бета-теста пользователи смогут:
  • получить исполнительный документ в приложении;
  • автоматически сформировать и подать заявление;
  • отслеживать статус исполнения решения в режиме онлайн.
«Вместо визитов в суд, ожидания в очередях и бумажной переписки с исполнителями — несколько кликов в приложении», — отмечают в «Дії».

Кто может присоединиться к тестированию

К участию в бета-тесте приглашают граждан Украины, у которых есть:
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • судебное решение, которое вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.
Новые правила вводятся в соответствии с обновленными стандартами безопасности. Вместо ранее применявшейся фотоверификации данные пользователя будут проверяться путем считывания информации с электронного чипа биометрического документа через NFC.
Таким образом «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Рассчитывайте на
Payment systems