Где самая высокая и самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС в январе 2026 (комментарий Гетманцева)

Если проанализировать медиану минзарплат в Европе, то в январе 2026 года граждане ЕС получали в среднем в месяц 1345,9 евро (67 295 грн) на уровне минимальной зарплаты.

Если посчитать такую ​​медиану, включая страны-кандидаты ЕС, средняя минзарплата составит 1147,3 евро (57 365 грн).

Об этом, ссылаясь на анализ Евростата, сообщил глава финкомитета Даниил Гетманцев.

Самый высокий показатель

Самый высокий показатель минимальной зарплаты среди европейских стран в январе 2026 года был зафиксирован в Люксембурге — 2704 евро или 135,2 тыс. грн.

Среди лидеров рядом оказались Ирландия (2391 евро или 119,6 тыс. грн.) и Германия (2343 евро или 117,2 тыс. грн.).

Самый низкий показатель

Зафиксирован в Украине (173 евро или 8650 грн), Молдове (319 евро или 15 950 грн), Албании (517 евро или 25 850 грн).

Это данные Euronews на основе анализа Евростата (в выборке — 22 страны ЕС и 7 стран-кандидатов).

Украина

«Украинцы до сих пор получают самые низкие зарплаты не только среди стран ЕС, но и среди стран-кандидатов. Повышение зарплат не может быть быстрым, а решения, направленные на его реализацию — простыми. Однако одной из ключевых задач на ближайшие годы является обеспечение ощутимого роста доходов граждан, ведь право украинцев на достойный уровень жизни, справедливую оплату труда и справедливое». он.

Напомним, с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине выросла до 8647 грн.

Месячная ставка: 8647 грн (плюс 8,1%).

Почасовая ставка: 52 грн.

Эксперты отмечают, что такое повышение частично компенсирует инфляцию. Основными ограничительными факторами остаются дефицит бюджета и армии. В то же время, для работников бюджетной сферы это будет означать хотя бы частичное сохранение реальной покупательной способности.

Люксембург (1801 евро) и Ирландия (1462 евро). Как тогда сообщало агентство Eurostat, замыкала тройку Голландия (1447 евро). Интересно, что для сравнения в 2012 году лидерами по размеру минимальной зарплаты среди стран — членов Европейского союза (ЕС) были также

Самая низкая минимальная зарплата была в 2012 году — в Румынии (162 евро) и Болгарии (138 евро).

На третьем месте была Литва (232 евро), за которой следовали Латвия (286 евро) и Эстония (290 евро).

