«Резерв+» позволяет встать на учет дистанционно: Минобороны тестирует функцию

Министерство обороны Украины приступило к тестированию новой функции постановки на воинский учет через мобильное приложение Резерв+.
В настоящее время к участию приглашаются только мужчины — опция для женщин, подлежащих учету по специальности, пока недоступна, сообщила пресс-служба ведомства.
«Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно, без личных визитов в территориальные центры комплектования (ТЦК) и без бумажных процедур. На тестирование приглашаются мужчины, которые еще не состоят на учете и которым в 2026 году исполняется 17 лет, или которым на момент подачи заявления от 25 до 59 лет», — отмечается в сообщении на сайте Минобороны.
Для участия необходимо заполнить специальную форму. Далее процедура выглядит следующим образом: участник получает электронное приглашение, устанавливает или обновляет приложение Резерв+, следует инструкциям в нем и подает заявку. После подтверждения пользователь получает резерв ID.
Ведомство уточняет, что женщины, подлежащие воинскому учету по специальности, должны обращаться в ТЦК и СП лично. Также мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию.
«Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократическую нагрузку, разгружает ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан», — подчеркнули в Минобороны.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+Отсрочка
