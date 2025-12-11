Правительство сделало военный билет исключительно электронным
Кабинет Министров обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID, который можно получить в приложении Резерв+.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Теперь документы будут создаваться исключительно в электронном формате. Для тех, кому нужна бумажная версия, остается возможность распечатать PDF самостоятельно или получить распечатку в ТЦК и СП.
Свириденко подчеркнула, что переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки и упрощает процессы военного учета.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 ноября действуют новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать документы можно только через приложение «Резерв+» или в центрах предоставления административных услуг. ТЦК и СП больше не принимают бумажные заявления. После подачи заявления ответ должен поступить в течение одной-двух недель и автоматически появиться в «Резерв+».
После начала полномасштабной войны потребность в специалистах для сил обороны возрастает ежегодно. В ноябре 2025 года через Work.ua кандидаты подали 9138 откликов на военные вакансии. Для сравнения: в ноябре 2024 года их было 11518.
