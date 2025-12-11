0 800 307 555
В каких профессиях больше всего выросли зарплаты за последние 4 года

В каких профессиях больше всего выросли зарплаты за последние 4 года
За последние четыре года украинский рынок труда претерпел значительные изменения. В ряде профессий зарплаты выросли более чем на 200%, а некоторые специальности почти в четыре раза повысили доходы.
Наиболее динамичный рост наблюдается в рабочих специальностях и сфере торговли. Об этом свидетельствует исследование OLX Работа по медианным зарплатам.

У кого больше всего выросли зарплаты

Больше всего выросли зарплаты разнорабочих — на 384%, до 23 тыс. грн в октябре 2025 года. Маляры на втором месте — 47 тыс. грн, что на 215% больше, чем четыре года назад.
В ТОП-10 по приросту также вошли:
  • каменщики — +157% (медиана з.п. 47,5 тыс. грн);
  • фитнес-тренеры — +151% (15 тыс. грн);
  • дизайнеры в PR и рекламе — +150% (25 тыс. грн);
  • электрики — +145% (35 тыс. грн);
  • прорабы — +144% (50 тыс. грн);
  • штукатуры — +140% (60 тыс. грн);
  • сантехники — +137% (41,5 тыс. грн).
Как видим, большинство из них — рабочие профессии, что отражает повышенный спрос на технических специалистов.
Другие профессии с заметным приростом

Не только десять вышеуказанных профессий показали значительный рост доходов. Среди других, выделившихся ростом, были следующие:
  • маркетологи — +132% (25,5 тыс. грн);
  • пекари — +130% (30,5 тыс. грн);
  • стоматологи — +129% (40 тыс. грн);
  • строители и плиточники — +125% (45 тыс. грн);
  • курьеры — +122% (30 тыс. грн);
  • менеджеры гостинично-ресторанной и туристической сферы — +119% (29,5 тыс. грн);
  • репетиторы — +113%;
  • подсобники — +105% (22,5 тыс. грн).

Тренды рынка труда

Аналитики отмечают, что наибольший рост заработков зафиксирован среди мерчендайзеров, разнорабочих и маляров — на более чем 200%, а в отдельных случаях — почти на 400%.
В общей сложности доходы выросли более чем вдвое в торговле, медицине, рабочих и творческих профессиях. Это свидетельствует о структурных изменениях на рынке труда и усиленном спросе на квалифицированных специалистов.
Ранее мы сообщали, что, по данным Госстата, в октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн.
Деньги
