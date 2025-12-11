0 800 307 555
Какие налоговые льготы имеют ветераны и ветеранки

Личные финансы
28
Многие ветераны и ветеранки имеют право на ряд государственных льгот и выплат, но не все о них знают или пользуются ими.
Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, какие налоговые и другие финансовые льготы действуют для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников и Защитниц.

Уплата судебного сбора

По общему правилу, обращение в суд предусматривает оплату судебного сбора. Однако от уплаты освобождаются:
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • Герои Украины;
  • истцы в спорах о предоставлении статуса УБД (если ситуация возникла после 2014 года).

Налогообложение помощи

Государство гарантирует единовременную выплату в случае ранения или гибели военнослужащего. Часто возникает вопрос: подлежит ли такая помощь налогообложению?
Юристы подчеркивают, что нет — налоги за такую ​​выплату не взимаются.
Согласно пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса, не облагаются налогом несколько видов денежной помощи:
1. Денежные пособия, которые предоставляются членам семей ниже указанных категорий лиц при условии, что последние погибли (без вести пропали) или умерли во время исполнения служебных обязанностей и/или защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о членах семей:
  • военнослужащих,
  • полицейских и лиц начальствующего и рядового состава,
  • работников органов внутренних дел,
  • органов и подразделений гражданской защиты,
  • Государственной уголовно-исполнительной службы,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации.
2. Денежная помощь, которая предоставляется военнослужащим, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, в соответствии с Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (например, помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности).

Уплата земельного налога

Владельцы земли в Украине обычно платят земельный налог, но от него освобождаются:
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • семьи погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц.
Льгота на земельные участки предоставляется в зависимости от вида использования в пределах определенных законодательством норм площади:
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):
    • в селах — до 0,25 га;
    • в поселках — до 0,15 га;
    • в городах — до 0,10 га;
  • для дачного строительства — до 0,10 га;
  • для гаража — до 0,01 га;
  • для садоводства — до 0,12 га.
Как воспользоваться льготой на земельный налог

Если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право. К примеру, человек получил статус УБД 8 апреля 2025 года, то льгота по уплате налога начинает применяться с 1 мая 2025 года.
Для получения льготы требуется:
  • подать заявление в налоговую службу по месту расположения участка;
  • сделать это в течение 30 календарных дней с момента обретения права на льготу или права собственности.

Если в собственности несколько земельных участков

Если на 1 января у плательщика есть несколько участков одного целевого назначения и их общая площадь превышает пределы норм, то до 1 мая необходимо:
  • подать заявление в произвольной форме в налоговую службу;
  • выбрать, на какие участки применять льготу.
Ранее мы сообщали, что, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, 146 тысяч военных в тылу несправедливо получают льготы.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
