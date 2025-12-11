Какие налоговые льготы имеют ветераны и ветеранки Сегодня 08:04 — Личные финансы

Какие налоговые льготы имеют ветераны и ветеранки

Многие ветераны и ветеранки имеют право на ряд государственных льгот и выплат, но не все о них знают или пользуются ими.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, какие налоговые и другие финансовые льготы действуют для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников и Защитниц.

Уплата судебного сбора

По общему правилу, обращение в суд предусматривает оплату судебного сбора. Однако от уплаты освобождаются:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

Герои Украины;

истцы в спорах о предоставлении статуса УБД (если ситуация возникла после 2014 года).

Налогообложение помощи

Государство гарантирует единовременную выплату в случае ранения или гибели военнослужащего. Часто возникает вопрос: подлежит ли такая помощь налогообложению?

Юристы подчеркивают, что нет — налоги за такую ​​выплату не взимаются.

Согласно пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса, не облагаются налогом несколько видов денежной помощи:

1. Денежные пособия, которые предоставляются членам семей ниже указанных категорий лиц при условии, что последние погибли (без вести пропали) или умерли во время исполнения служебных обязанностей и/или защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о членах семей:

военнослужащих,

полицейских и лиц начальствующего и рядового состава,

работников органов внутренних дел,

органов и подразделений гражданской защиты,

Государственной уголовно-исполнительной службы,

Государственной службы специальной связи и защиты информации.

2. Денежная помощь, которая предоставляется военнослужащим, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, в соответствии с Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (например, помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности).

Уплата земельного налога

Владельцы земли в Украине обычно платят земельный налог, но от него освобождаются:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц.

Льгота на земельные участки предоставляется в зависимости от вида использования в пределах определенных законодательством норм площади:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

• в селах — до 0,25 га;

• в поселках — до 0,15 га;

• в городах — до 0,10 га;

для гаража — до 0,01 га;

для садоводства — до 0,12 га.

Как воспользоваться льготой на земельный налог

Если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право. К примеру, человек получил статус УБД 8 апреля 2025 года, то льгота по уплате налога начинает применяться с 1 мая 2025 года.

Для получения льготы требуется:

подать заявление в налоговую службу по месту расположения участка;

сделать это в течение 30 календарных дней с момента обретения права на льготу или права собственности.

Если в собственности несколько земельных участков

Если на 1 января у плательщика есть несколько участков одного целевого назначения и их общая площадь превышает пределы норм, то до 1 мая необходимо:

подать заявление в произвольной форме в налоговую службу;

выбрать, на какие участки применять льготу.

Ранее мы сообщали , что, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, 146 тысяч военных в тылу несправедливо получают льготы.

