Зарплата военных и выплаты ветеранам: на какие суммы на самом деле живут военнослужащие в Украине

Средняя зарплата военнослужащего в Украине составляет 31 000 грн, что на 21,6% больше среднего дохода гражданских. Однако финансовая подушка у большинства военных остается ограниченной — после расходов остается всего 5−10 тысяч гривен. Государственные льготы частично компенсируют расходы, однако комфортная жизнь для большинства ветеранов все еще недостижима.

Специалисты codes.com.ua провели исследование того, какую зарплату получают военные и насколько она способна обеспечить им достойную жизнь.

Зарплата военных и выплаты ветеранам

Средняя зарплата в июле 2025 года достигла 26 499 грн до уплаты налогов, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Это на 23,4% выше по сравнению с концом прошлого года. Чистым среднестатистическим украинцем получает на руки около 20 400 грн.

Что получают ветераны:

минимальная пенсия участника боевых действий составляет 5528 грн. Весной 2024 года она равнялась 4958 грн (+11,5%);

лица со статусом УБД, утратившие трудоспособность получают не менее 210% от прожиточного минимума;

украинцам с инвалидностью в результате боевых действий выплачивают минимальную пенсию 9478, 13 822 или 16 847 грн (III, II, I группы соответственно). Рост по сравнению с мартом 2024 года составляет 11,5% для I и II групп и 9,8% - для инвалидов III группы;

рекруты получают 20 130 грн до вычета налогов. Хотя это значительно превышает минимальную зарплату в Украине (8000 грн, разница более 150%), однако почти на четверть меньше средней заработной платы в стране.

Денежное довольствие военнослужащих, не участвующих в боевых действиях или специальных операциях:

командир бригады/полка ССО — 50 173 грн;

заместитель командира батальона — 33 691 грн;

главный сержант роты — 26 094 грн;

старший гранатометчик — 21 152 грн.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых и особых задач. Так, полный месяц пребывания на передовой в 2025 году увеличит доход на 100 000 грн. Также предусмотрены доплаты в 30 000 и 50 000 грн за выезды на спецзадания.

Покрывает ли доход военных базовые расходы

Цены на базовые нужды растут слишком стремительно — например, по сравнению с прошлым годом, темпы продуктовой инфляции в Украине выросли почти на четверть.

Если считать по минимуму, один человек ежемесячно тратит на питание от 5 до 7 тыс. грн. Гигиена и уход за собой, спорт и экономные развлечения «заберут» еще 2−6 тыс. грн. В целом, на закрытие базовых потребностей украинцам необходимо зарабатывать от 19 700 до 23 000 грн в месяц. Аренда жилья будет стоить от 4 до 20 тыс. грн в зависимости от региона.

В случае, когда военный в Харькове получает после уплаты налогов 30 000 грн., его минимальные затраты составляют около 19 700 грн. Остается 10 300 грн. Если человек служит не по месту жительства, возникает необходимость арендовать жилье. При наличии семьи расходы увеличиваются.

Льготы и государственная поддержка

Защитники могут получить:

бесплатные медикаменты для лечения диабета, онкологических и других заболеваний;

бесплатное зубопротезирование;

скидку 50−100% на оплату коммунальных услуг;

бесплатный проезд в общественном транспорте при наличии статуса УБД или инвалидности;

льготный кредит на жилье в рамках программы єОселя.

Дети участников боевых действий имеют право на бесплатный проезд в санатории и лагеря, питание в школах и льготные кредиты.

Как ветераны оценивают реальные условия жизни

Результаты опросов свидетельствуют, что:

59,8% респондентов больше всего нуждаются в материальной помощи;

9,4% опрошенных имеют собственное дело, и еще 68,8% хотят открыть бизнес;

ветераны и члены их семей пользуются государственными льготами — 69,2% на оплату коммунальных услуг, 44,3% - бесплатным проездом в общественном транспорте;

размерами пенсий удовлетворены только 16,1% ветеранов;

каждый третий из опрошенных бывших военных жалуется на дефицит адаптированных рабочих мест и программ переквалификации.

