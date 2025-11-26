Ryanair добавляет 10 новых маршрутов (инфографика)
Ирландский лоукостер Ryanair объявил о расширении своего присутствия в аэропорту словацкой столицы Братислава.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
В расписании на 2026 год она будет выполнять рекордное количество рейсов из главного аэропорта Словакии — 33 маршрута, включая 10 новых:
В следующем году в аэропорту Братиславы будут базироваться три самолета Ryanair, что позволит авиакомпании увеличить пассажиропоток через него сразу на 70% - до 2 млн пассажиров в год.
«Этот рекордный рост был обусловлен политикой Словакии по развитию авиационной отрасли, включая снижение сборов за управление воздушным движением и нулевыми экологическими налогами, что предоставляет словацким гражданам и гостям страны еще больше возможностей для путешествий по низким тарифам, одновременно укрепляя позиции Братиславы как ключевого авиационного узла в Центральной О’Лири.
Раньше Ryanair с 12 ноября 2025 года полностью отказался от бумажных билетов. Это означает, что пассажиры авиакомпании могут попасть на борт самолета только с цифровыми посадочными талонами.
Ранее глава Ryanair Майкл О’Лири также заявлял, что таким образом авиакомпания рассчитывает максимально сократить время прохождения проверок в аэропорту.
