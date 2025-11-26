Гранты на бизнес: правительство изменило подход к отбору участников программ Сегодня 16:06 — Личные финансы

Гранты на бизнес: правительство изменило подход к отбору участников программ

Кабинет Министров принял унифицированный формат и перечень обязательных данных для бизнес-планов, представляемых в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В начале новый подход будет применяться к программе Власна справа и программе Гранты для ветеранов и членов их семей, которые администрирует Государственная служба занятости.

Новые требования начнут действовать со дня публикации постановления. В то же время они не будут касаться заявок, поданных до вступления в силу документа.

Зачем ввели единый формат

Унифицированный подход облегчает представление документов и делает рассмотрение заявок более быстрым и понятным. Предприниматели получают четкий перечень данных, которые нужно предоставить. Государство получает одинаковую структуру для объективного анализа и сравнения проектов.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев пояснил, что одинаковый формат бизнес-планов позволяет видеть полную картину. По его словам, становится ясно, какие проекты планируют создать рабочие места, когда они могут окупиться и какие налоги могут поступить в общины.

Что содержит бизнес-план

Бизнес-план формируют по утвержденному набору данных. Документ включает:

описание проекта и обоснование необходимости государственной поддержки;

финансовые прогнозы, в том числе доходы, расходы и расчет точки безубыточности;

инвестиционный план и кадровую структуру;

анализ рисков;

ожидаемые социально-экономические результаты.

Для объективной оценки правительство употребляет стандартизированный набор характеристик. Он содержит:

плановое количество новых рабочих мест;

прогноз налоговых поступлений (НДФЛ, ЕСВ, налог на прибыль, земельный налог);

период окупаемости в месяцах.

Эти показатели позволяют сравнивать поданные заявки между собой и определять проекты с наивысшей эффективностью.

Как подать бизнес-план

Бизнес-план подают онлайн в формате PDF. Документ подписывают квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью.

Заместитель министра и CDTO Минэкономики Александр Цыборт сообщил, что унифицированный формат является первым этапом. Следующим шагом планируют создать интерактивный шаблон бизнес-плана. У него будут подсказки, автоматические расчеты и встроенные источники данных, что поможет предпринимателям с разным уровнем финансовой подготовки.

Для каких программ будут действовать новые требования

Единый формат бизнес-планов распространяется на программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Требования касаются программ, регулируемых постановлением № 738. В частности, это программа Власна справа и программа Гранты для ветеранов и членов их семей.

