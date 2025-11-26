0 800 307 555
Гранты на бизнес: правительство изменило подход к отбору участников программ
Кабинет Министров принял унифицированный формат и перечень обязательных данных для бизнес-планов, представляемых в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
В начале новый подход будет применяться к программе Власна справа и программе Гранты для ветеранов и членов их семей, которые администрирует Государственная служба занятости.
Новые требования начнут действовать со дня публикации постановления. В то же время они не будут касаться заявок, поданных до вступления в силу документа.

Зачем ввели единый формат

Унифицированный подход облегчает представление документов и делает рассмотрение заявок более быстрым и понятным. Предприниматели получают четкий перечень данных, которые нужно предоставить. Государство получает одинаковую структуру для объективного анализа и сравнения проектов.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев пояснил, что одинаковый формат бизнес-планов позволяет видеть полную картину. По его словам, становится ясно, какие проекты планируют создать рабочие места, когда они могут окупиться и какие налоги могут поступить в общины.

Что содержит бизнес-план

Бизнес-план формируют по утвержденному набору данных. Документ включает:
  • описание проекта и обоснование необходимости государственной поддержки;
  • финансовые прогнозы, в том числе доходы, расходы и расчет точки безубыточности;
  • инвестиционный план и кадровую структуру;
  • анализ рисков;
  • ожидаемые социально-экономические результаты.
Для объективной оценки правительство употребляет стандартизированный набор характеристик. Он содержит:
  • плановое количество новых рабочих мест;
  • прогноз налоговых поступлений (НДФЛ, ЕСВ, налог на прибыль, земельный налог);
  • период окупаемости в месяцах.
Эти показатели позволяют сравнивать поданные заявки между собой и определять проекты с наивысшей эффективностью.

Как подать бизнес-план

Бизнес-план подают онлайн в формате PDF. Документ подписывают квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью.
Заместитель министра и CDTO Минэкономики Александр Цыборт сообщил, что унифицированный формат является первым этапом. Следующим шагом планируют создать интерактивный шаблон бизнес-плана. У него будут подсказки, автоматические расчеты и встроенные источники данных, что поможет предпринимателям с разным уровнем финансовой подготовки.

Для каких программ будут действовать новые требования

Единый формат бизнес-планов распространяется на программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Требования касаются программ, регулируемых постановлением № 738. В частности, это программа Власна справа и программа Гранты для ветеранов и членов их семей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесКабминГранты
