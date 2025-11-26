Lifecell увеличивает объемы интернета для некоторых клиентов: детали Сегодня 16:16 — Личные финансы

Lifecell увеличивает объемы интернета для некоторых клиентов: детали

С 26 ноября 2025 года мобильный оператор lifecell вводит новые условия акции «Гигабайты без границ». Она позволяет украинским абонентам пользоваться мобильным интернетом в десятках стран Европы и без дополнительной оплаты. Обновление касается всех тарифов с роуминговыми возможностями и базовых пакетов, где интернет в 7 странах предоставляется как дополнительный бонус.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оператор изменил объемы интернета в двух категориях:

основной объем использования в 35 странах;

дополнительные гигабайты для 7 стран.

Название тарифа Объем интернета, доступного для использования в 35 странах. Дополнительный объем Интернета, доступного для использования в 7 странах. Макси Роумінг 10 10 Мега Роумінг 8 17 Просто Лайф Роумінг 1 1 Смарт Лайф Роумінг 10 10 Вільний Лайф Роумінг 11 14 Platinum Лайф Роумінг 10 20 Потужний Роумінг 2 8 Вільний Лайф. Регіон Роумінг 12 13 Жара Лайт Роумінг 13 7 Смарт Сім’яРоумінг 10 20 Максі - 10 Мега - 17 Просто Лайф - 7 Смарт Лайф - 10 Вільний Лайф - 14 Platinum Лайф - 20 Потужний - 8 Вільний Лайф. Регіон - 13 Жара Лайт - 7 Смарт Сім’я - 20 Ґаджет Планшет - 13 Ґаджет Роутер - 18

В каких странах будут действовать обновленные условия

35 стран основного объема: Австрия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словения, Польша, Португалия Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Швейцария.

7 стран дополнительного объема: Великобритания, Лихтенштейн, Молдова, Норвегия, Турция, Черногория и Швейцария.

Новые объемы начнут действовать после начисления следующего пакета услуг на 4 недели начиная с 26 ноября 2025 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что lifecell с ноября меняет тарифные планы.

С 1 ноября 2025 года тарифные планы «VIP ULTRA» послеплата, «SMS Світ», «Партнер 190», «Партнер 250», «Бізнес Старт», «Бізнес Старт» послеплата, «Бізнес Свобода», «Бізнес Свобода» послеплата, «Бізнес Преміум», «Бизнес плюс 169», «Бізнес плюс 169» послеплата и продление обслуживания корпоративных абонентов будет закрыто.

