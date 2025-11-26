0 800 307 555
ру
Украина вводит ускоренный пограничный контроль в поездах в Польшу

Правительство приняло решение, позволяющее проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда. Это означает, что будет меньше остановок на границе. Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как это работает

Таможенники и пограничники проводят контроль пассажиров при движении поезда на подъезде к границе. Это позволяет сократить время ожидания и избежать длительных остановок на станциях.
Планируется постепенное распространение практики на спальные вагоны ночных международных маршрутов.
Новый режим контроля заработает в поездах:
  • Киев — Перемышль;
  • Киев — Хелм.
Ежемесячно этими рейсами пользуется более 130 тысяч украинцев.
«Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше масштабируем и на другие поезда этих направлений», — отметила Свириденко.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Sektor kolejowy писал, что до конца года в Польше будет курсировать 17 новых международных поездов PKP Intercity. Среди них новые сообщения с Украиной. Среди новых сообщений, начиная с 14 декабря, в расписании есть 57 международных поездов, что на 17 больше, чем сейчас. Международные поезда, как и многие внутренние, будут курсировать с регулярными интервалами.
Из-за постоянно растущего спроса на перевозку между Украиной и Польшей, по новому расписанию движения будут введены три новых сообщения:
  • поезд из Хелма в Харьков будет курсировать через пограничный переход Дорогуск-Ягодин;
  • два новых поезда из Перемышля в Харьков будут курсировать через пограничный переход Перемышль/Медика-Мостиска;
  • благодаря сотрудничеству PKP Intercity с Укрзализныцей количество сообщений увеличится с 10 до 13 пар, а сообщения будут равномерно распределены в течение дня.
По материалам:
Finance.ua
