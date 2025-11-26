Сколько украинцев получили компенсацию на дрова: как это сделать
Более 14 тысяч семей действующих и бывших работников лесной отрасли получили от предприятия ежегодную компенсацию в размере 7500 грн на приобретение дров.
Об этом сообщает «Леса Украины».
Общая сумма предоставленной помощи — более 105 млн грн. Компенсация определена условиями Коллективного контракта компании. Ее получают отдельные категории, проживающие в домах и квартирах с печным отоплением.
Кто уже получил материальную помощь
- Более 10 тыс — пенсионеры предприятия;
- Более 1,7 тыс — работники, у которых стаж более 5 лет и средняя заработная плата менее 22 тысяч грн.
- Более 2,3 тыс. — другие категории, к которым относятся:
- семьи погибших военных;
- семьи мобилизованных работников;
- работники с инвалидностью в результате российско-украинской войны;
- одинокие матери или родители;
- бывшие работники, получившие трудовое увечье на производстве.
Какие документы следует подготовить, чтобы получить компенсацию:
- заявление;
- справка из сельского или городского совета о наличии в доме печного отопления или акте комиссионного обследования Стороны работодателя и профсоюза;
- копии документов, подтверждающих факт принадлежности к конкретной льготной категории;
- копия паспорта и копия справки о присвоении идентификационного номера;
- для мобилизованных работников — копия приказа об увольнении в связи с призывом на военную службу во время всеобщей мобилизации;
- для работников, у которых стаж более 5 лет и средняя заработная плата менее 22 тысяч грн — справка о стаже работы в лесной отрасли и справка о средней заработной плате.
Куда подавать
Оригиналы заявлений с необходимым перечнем документов следует подавать в Отдел мотивации регионального филиала, а пенсионерам — в Первичную профсоюзную организацию. Заявления можно принести как лично, так и отправить по почте.
