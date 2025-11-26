0 800 307 555
Сколько украинцев получили компенсацию на дрова: как это сделать
Более 14 тысяч семей действующих и бывших работников лесной отрасли получили от предприятия ежегодную компенсацию в размере 7500 грн на приобретение дров.
Об этом сообщает «Леса Украины».
Общая сумма предоставленной помощи — более 105 млн грн. Компенсация определена условиями Коллективного контракта компании. Ее получают отдельные категории, проживающие в домах и квартирах с печным отоплением.

Кто уже получил материальную помощь

  • Более 10 тыс — пенсионеры предприятия;
  • Более 1,7 тыс — работники, у которых стаж более 5 лет и средняя заработная плата менее 22 тысяч грн.
  • Более 2,3 тыс. — другие категории, к которым относятся:
  • семьи погибших военных;
  • семьи мобилизованных работников;
  • работники с инвалидностью в результате российско-украинской войны;
  • одинокие матери или родители;
  • бывшие работники, получившие трудовое увечье на производстве.
Какие документы следует подготовить, чтобы получить компенсацию:
  • заявление;
  • справка из сельского или городского совета о наличии в доме печного отопления или акте комиссионного обследования Стороны работодателя и профсоюза;
  • копии документов, подтверждающих факт принадлежности к конкретной льготной категории;
  • копия паспорта и копия справки о присвоении идентификационного номера;
  • для мобилизованных работников — копия приказа об увольнении в связи с призывом на военную службу во время всеобщей мобилизации;
  • для работников, у которых стаж более 5 лет и средняя заработная плата менее 22 тысяч грн — справка о стаже работы в лесной отрасли и справка о средней заработной плате.

Куда подавать

Оригиналы заявлений с необходимым перечнем документов следует подавать в Отдел мотивации регионального филиала, а пенсионерам — в Первичную профсоюзную организацию. Заявления можно принести как лично, так и отправить по почте.
