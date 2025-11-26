Ветераны во Львове получат 100 бесплатных часов парковки ежемесячно

0 800 307 555
Львовский городской совет принял решение предоставить ветеранам 100 бесплатных часов парковки ежемесячно. Исполнительный комитет подготовит механизм использования льготы.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Позиция города и ветеранов

Садовый отметил, что льгота должна быть удобной, простой и должна работать стабильно. По его словам, важен не только сам факт льготы, а механизм ее получения без лишних справок и бюрократии.
В городе парковка связана с мобильностью. Место должно постоянно обновляться, быть доступным и работать без сбоев.
Все поступления от парковки, а также штрафы за нарушение правил парковки направляют на поддержку армии.

Почему льгота имеет временные ограничения

Во Львовской общине количество ветеранов в 12 раз больше количества паркомест. В случае введения неограниченной льготы часть автомобилей оставалась бы на местах в течение нескольких дней. Горсовет считает, что установка 100 бесплатных часов ежемесячно обеспечит сбалансированный подход.
«Поэтому это решение — о балансе: уважение к ветеранам и ответственность перед городом», — пояснил Садовый.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.
Теперь, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно добавлять документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию по потере или похищению документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении.
Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не следует прилагать материалы служебного расследования.
В Украине заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, объединяющая информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.
