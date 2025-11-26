Ветераны во Львове получат 100 бесплатных часов парковки ежемесячно Сегодня 11:32 — Личные финансы

Ветераны во Львове получат 100 бесплатных часов парковки ежемесячно

Львовский городской совет принял решение предоставить ветеранам 100 бесплатных часов парковки ежемесячно. Исполнительный комитет подготовит механизм использования льготы.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Позиция города и ветеранов

Садовый отметил, что льгота должна быть удобной, простой и должна работать стабильно. По его словам, важен не только сам факт льготы, а механизм ее получения без лишних справок и бюрократии.

В городе парковка связана с мобильностью. Место должно постоянно обновляться, быть доступным и работать без сбоев.

Все поступления от парковки, а также штрафы за нарушение правил парковки направляют на поддержку армии.

Почему льгота имеет временные ограничения

Во Львовской общине количество ветеранов в 12 раз больше количества паркомест. В случае введения неограниченной льготы часть автомобилей оставалась бы на местах в течение нескольких дней. Горсовет считает, что установка 100 бесплатных часов ежемесячно обеспечит сбалансированный подход.

«Поэтому это решение — о балансе: уважение к ветеранам и ответственность перед городом», — пояснил Садовый.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.

Теперь, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно добавлять документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию по потере или похищению документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении.

Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не следует прилагать материалы служебного расследования.

В Украине заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, объединяющая информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.