Не все смогут получить выплату за убежище ВПО— причины

Не все смогут получить выплату за убежище ВПО— причины

В 2025 году государственная компенсация за убежище внутренне перемещенных лиц продолжает действовать. Однако владельцы жилья все чаще сталкиваются с задержками или отсутствием выплат.

Это связано с обновленным порядком назначения помощи, проверками и бюджетными ограничениями, которые влияют на скорость начисления средств, пишет 24 канал со ссылкой на Киевский городской совет

В начале 2025 года правительство изменило механизм назначения и выплаты компенсаций, теперь эти функции выполняет Пенсионный фонд Украины. Для подающих заявление впервые компенсация назначается на шестимесячный период с возможностью автоматического продления после повторной проверки.

Некоторые владельцы жилья не получают средства именно из-за несоответствия новым требованиям — например, неточности в документах, отсутствия актуальной информации о проживании ВПЛ или нарушении условий подачи.

Какие изменения в правилах стали причиной отказа?

Обновленный порядок предполагает, что статус переселенца должен быть подтвержден, а условия проживания — проверены. Выплату могут не начислить или приостановить, если:

Внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 дней;

Владелец жилья получает субсидию на оплату жилья или коммунальных услуг;

Лицо не проживает по адресу, на который подана компенсация;

Внутренне перемещенное лицо недавно приобрело недвижимость или получило жилье в собственность;

Указанные документы содержат неточности или не соответствуют требованиям обновленного порядка.

Как влияют на выплаты бюджетные ограничения?

Компенсация за размещение ВПЛ выплачивается только при наличии средств в государственном бюджете, распределяемых Пенсионным фондом.

Поэтому даже при полном соблюдении условий выплата может задерживаться из-за планирования финансирования, технических сбоев или неравномерного поступления средств. Это особенно заметно в регионах с большим количеством заявителей.

Что могут сделать владельцы жилья, чтобы получить выплату?

Чтобы избежать отказа или задержки, следует убедиться, что заявление подано по новым правилам, а все данные о размещении переселенцев актуальны, сообщает « Дія ». Важно отслеживать, не было ли длительных выездов ВПЛ за границу и фактически ли они проживают по вашему адресу.

Сколько платят собственникам жилья за размещение ВПЛ?

В 2025 году владельцы жилья в Украине могут получить 450 гривен в месяц за каждое бесплатно размещенное внутренне перемещенное лицо.

Для получения компенсации нужно сообщить местным властям о размещении ВПЛ, подать заявление с документами, подтверждающими право собственности, и обеспечить бесплатное проживание.

