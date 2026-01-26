«Экономика не сможет функционировать стабильно». Чешские фирмы боятся оттока украинцев Сегодня 08:03 — Личные финансы

Мастер работает на станке на промышленном объекте

Чешские компании продолжают испытывать острую нехватку рабочей силы и все больше зависят от иностранных работников.

Об этом пишет Radio Prague International со ссылкой на Министерство труда и социальных вопросов Чехии за 2025 год.

За год в стране было зарегистрировано 935 тыс. случаев оформления трудовых отношений с иностранцами. Это почти на 11% больше, чем в 2024 году. Общее количество иностранцев, легально работавших в Чехии, возросло до рекордного уровня.

Самой многочисленной группой среди иностранных работников стали граждане Украины — 358 тыс. человек. За год их количество выросло на 44 тыс. и впервые существенно превысило количество граждан Словакии, которые раньше составляли самую многочисленную группу иностранцев на чешском рынке труда.

Рост занятости украинцев

В Министерстве труда и социальных вопросов отмечают, что более половины роста количества трудоустроенных украинцев обеспечили лица с временной защитой.

«Рост количества оформленных трудовых отношений с гражданами Украины более чем наполовину обусловлен увеличением числа лиц с временной защитой. В этой группе прирост составил 30%, или 46 тысяч человек по сравнению с 2024 годом», — сообщила представитель министерства Шарка Черна.

Чешские фирмы боятся оттока украинцев

По данным Хозяйственной палаты Чехии, компаниям не хватает около 250 тыс. работников. Проблема носит структурный характер и связана прежде всего с демографическими процессами. Ежегодно численность людей трудоспособного возраста в стране сокращается примерно на 40 тыс. человек, поскольку на пенсию уходит больше людей, чем заходит на рынок труда.

В палате подчеркивают, что без иностранных работников чешская экономика не сможет работать стабильно. Представители бизнеса и экономисты предупреждают, что массовый отъезд иностранцев, в частности украинцев, может иметь серьезные макроэкономические последствия.

«Если бы иностранные работники массово покинули Чехию — например, вернулись домой украинские беженцы, — экономика страны оказалась бы в рецессии, предостерегает главный экономист Банка Creditas Петр Дуфек. — Чехия нуждается в зарубежных работниках, от этого зависит выживание экономики».

Это подчеркивает и вице-президент Хозяйственной палаты, президент Союза торговли и туристической отрасли Томаш Проуза. «Любое ограничение количества работников из Украины означало бы, что остановится чешское строительство, значительная часть промышленности, логистика, но, кроме того, и больницы или дома престарелых», — говорит он.

Также и вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар предостерегает: «В связи с давней нехваткой работников на чешском рынке труда присутствие украинских работников очень важно для фирм. В случае массового отъезда украинских работников пострадает чешская экономика».

Позиция правительства и бизнеса

Вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что правительство ищет способы облегчить доступ иностранцев к рынку труда, в частности за счет сокращения административных процедур. По его словам, для граждан третьих стран, за исключением украинцев с временной защитой, до сих пор действуют обязательные разрешения на трудоустройство.

Представители бизнеса подчеркивают, что иностранные работники играют ключевую роль в таких секторах, как строительство, промышленность, логистика, торговля, здравоохранение и уход за пожилыми людьми.

