0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средние зарплаты работников в Чехии выросли быстрее прогнозов

Мир
26
Средние зарплаты работников в Чехии выросли быстрее прогнозов
Средние зарплаты работников в Чехии выросли быстрее прогнозов
Средняя зарплата чешских работников в течение второго квартала 2025 года повысилась на 7,8% и теперь составляет 49 402 крон (97,3 тыс. грн). Учитывая инфляцию, реальный прирост составил 5,3%.
Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления, сообщает «Чехия-Онлайн».
Читайте также
Медианная зарплата, демонстрирующая доходы половины работников, тоже заметно выросла — до 41 115 крон (около 81 тыс. грн). Это указывает на увеличение доходов в разных секторах экономики.

Что способствовало росту зарплат

Как отмечают экономисты, темпы роста превысили все прогнозы.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Это обусловлено высоким спросом на квалифицированных работников, особенно в сфере услуг и строительства, где спрос на квалифицированных работников значительно превышает предложение.
Читайте также
Как отмечает экономист Петр Дуфек, стремительное повышение зарплат может повлечь за собой рост цен, особенно в сфере услуг.
Чешский национальный банк, вероятно, будет внимательно следить за рынком во избежание раскручивания инфляционной спирали.
Реальные зарплаты работников в Чехии растут с начала 2024 года после двухлетнего спада, вызванного высокой инфляцией.

Справка Finance.ua:

  • средняя валовая месячная зарплата в Польше во втором квартале 2025 года достигла 8748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • комиссия по вопросам минимальной заработной платы Германии планирует к 2027 году постепенно повысить минимальную заработную плату до 14,60 евро в час. После этого в Германии будет вторая по размеру минимальная оплата труда в ЕС — после Люксембурга;
  • по данным Госстата, в июле средняя зарплата штатных работников составила 26 499 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве, а меньше всего — в Черновицкой области.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems