Средние зарплаты работников в Чехии выросли быстрее прогнозов Сегодня 13:18

Средние зарплаты работников в Чехии выросли быстрее прогнозов

Средняя зарплата чешских работников в течение второго квартала 2025 года повысилась на 7,8% и теперь составляет 49 402 крон (97,3 тыс. грн). Учитывая инфляцию, реальный прирост составил 5,3%.

Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления, сообщает «Чехия-Онлайн».

Медианная зарплата, демонстрирующая доходы половины работников, тоже заметно выросла — до 41 115 крон (около 81 тыс. грн). Это указывает на увеличение доходов в разных секторах экономики.

Что способствовало росту зарплат

Как отмечают экономисты, темпы роста превысили все прогнозы.

Это обусловлено высоким спросом на квалифицированных работников, особенно в сфере услуг и строительства, где спрос на квалифицированных работников значительно превышает предложение.

Как отмечает экономист Петр Дуфек, стремительное повышение зарплат может повлечь за собой рост цен, особенно в сфере услуг.

Чешский национальный банк, вероятно, будет внимательно следить за рынком во избежание раскручивания инфляционной спирали.

Реальные зарплаты работников в Чехии растут с начала 2024 года после двухлетнего спада, вызванного высокой инфляцией.

Справка Finance.ua:

средняя валовая месячная зарплата в Польше во втором квартале 2025 года достигла 8748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

комиссия по вопросам минимальной заработной платы Германии планирует к 2027 году постепенно повысить минимальную заработную плату до 14,60 евро в час. После этого в Германии будет вторая по размеру минимальная оплата труда в ЕС — после Люксембурга;

по данным Госстата, в июле средняя зарплата штатных работников составила 26 499 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве, а меньше всего — в Черновицкой области.

