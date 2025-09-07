Средние зарплаты работников в Чехии выросли быстрее прогнозов
Средняя зарплата чешских работников в течение второго квартала 2025 года повысилась на 7,8% и теперь составляет 49 402 крон (97,3 тыс. грн). Учитывая инфляцию, реальный прирост составил 5,3%.
Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления, сообщает «Чехия-Онлайн».
Медианная зарплата, демонстрирующая доходы половины работников, тоже заметно выросла — до 41 115 крон (около 81 тыс. грн). Это указывает на увеличение доходов в разных секторах экономики.
Что способствовало росту зарплат
Как отмечают экономисты, темпы роста превысили все прогнозы.
Это обусловлено высоким спросом на квалифицированных работников, особенно в сфере услуг и строительства, где спрос на квалифицированных работников значительно превышает предложение.
Как отмечает экономист Петр Дуфек, стремительное повышение зарплат может повлечь за собой рост цен, особенно в сфере услуг.
Чешский национальный банк, вероятно, будет внимательно следить за рынком во избежание раскручивания инфляционной спирали.
Реальные зарплаты работников в Чехии растут с начала 2024 года после двухлетнего спада, вызванного высокой инфляцией.
Справка Finance.ua:
- средняя валовая месячная зарплата в Польше во втором квартале 2025 года достигла 8748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- комиссия по вопросам минимальной заработной платы Германии планирует к 2027 году постепенно повысить минимальную заработную плату до 14,60 евро в час. После этого в Германии будет вторая по размеру минимальная оплата труда в ЕС — после Люксембурга;
- по данным Госстата, в июле средняя зарплата штатных работников составила 26 499 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве, а меньше всего — в Черновицкой области.
