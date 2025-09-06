Украинцы стали лидерами среди иностранцев, получивших польское гражданство
В 2024 году рекордные 16 342 иностранца получили польское гражданство, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Среди них более половины — украинцы.
Об этом пишет Euronews.
Следующими по величине группами были белорусы, россияне, вьетнамцы, боливийцы, армяне и турки.
Также растет количество израильтян, подающих заявки на получение польского гражданства. Их количество возросло с примерно 2500 в 2021 году до более чем 9000 в 2024 году.
Кто имеет право на польское гражданство
Его могут получить потомки поляков. Также те, кто проживают в стране, имеют стабильный доход, владеют собственным жильем и знают польский язык. Обычно период проживания составляет три года.
Президент Польши Кароль Навроцкий предложил продлить этот период до десяти лет в рамках реформы миграции.
Напомним, 15 июля президент Украины подписал закон о множественном гражданстве.
Закон предусматривает, что украинцы могут иметь гражданство других государств, кроме случаев, предусмотренных в специальных исключениях. Больше всего эта норма ориентирована на украинскую диаспору в странах ЕС, США, Канаде, Австралии и других демократических странах.
