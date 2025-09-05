0 800 307 555
США сократят помощь в сфере безопасности тем европейским странам, которые граничат с россией — FT

Мир
14
На прошлой неделе чиновники Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США не будут больше финансировать программы учений и оснащения военных в восточноевропейских странах. Среди основных получателей этой помощи — Эстония, Латвия и Литва.
Об этом пишет Financial Times.
Речь идет о программе, по которой с 2018 по 2022 год в регион направили 1,6 млрд долларов. В то же время, программа Foreign Military Financing, позволяющая покупать большие вооружения, сохраняется.
Этот шаг отвечает усилиям Дональда Трампа по переоценке и переориентации иностранной помощи и должен побуждать европейские страны увеличить собственные расходы на оборону.
Точная сумма отмененного финансирования не известна, впрочем, речь может идти о сотнях миллионов долларов.
По данным FT, решение связано с политикой советника Пентагона Элбриджа Колби, стремящегося переориентировать ресурсы на Индо-Тихоокеанский регион и сдерживание Китая.
Отмечается, что европейские члены правительства были потрясены этим сообщением и сейчас пытаются получить дополнительные детали от Вашингтона.
По материалам:
Букви
