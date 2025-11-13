0 800 307 555
В США завершился самый длинный в истории шатдаун: Трамп подписал закон

Мир
65
В США завершился самый длинный в истории шатдаун: Трамп подписал закон
В США завершился самый длинный в истории шатдаун: Трамп подписал закон
Президент США Дональд Трамп подписал закон, прекращающий самое долгое в истории страны прекращение работы правительства. Шатдаун затянулся на 43 дня.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что законопроект направили на подпись президенту сразу после того, как Палата представителей проголосовала за возобновление финансирования продовольственных программ, выплату зарплат сотням тысяч госслужащих и запуск работы системы управления авиадвижением.
«Мы никогда не должны допустить, чтобы это повторилось, — сказал Трамп во время церемонии подписания документа в Белом доме, раскритиковав демократов. — Так нельзя управлять страной».
Документ продлевает финансирование до 30 января, но в то же время увеличивает федеральный долг США, который уже составляет около 38 триллионов долларов.
В этот период федеральное правительство будет работать с годовым дефицитом примерно на 1,8 триллиона долларов.

Последствия прекращения работы правительства

Завершение «шатдауна» дает надежду, что ключевые службы, в частности в авиационной сфере, смогут частично возобновить работу в канун Дня благодарения, когда традиционно растет количество перелетов. Также ожидается возобновление продовольственной помощи миллионам семей, что может поддержать потребительские расходы перед рождественским сезоном.
Работу возобновят и государственные статистические агентства, предоставляющие экономические данные. Их отсутствие во время «шатдауна» оставляло инвесторов, политиков и общественность в неизвестности о состоянии рынка труда, инфляции и темпах экономического роста.
В то же время отчеты о занятости и индексе потребительских цен за октябрь могут так и не быть опубликованы.
По оценкам экономистов, каждая неделя простоя снижала ВВП США более чем на 0,1 процентного пункта, хотя большинство потерь ожидается компенсировать в последующие месяцы.

Что известно о шатдауне в США

Шатдаун в США начался 1 октября. Такая ситуация возникает в том случае, когда американскому Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На момент приостановки некритические органы закрываются, а сотни тысяч работников уходят в неоплачиваемый отпуск.
Чем дольше продолжается остановка работы федерального правительства, тем больший ущерб терпит американская экономика. По подсчетам Независимого бюджетного управления Конгресса США, потери могут составить от 7 до 14 миллиардов долларов.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
