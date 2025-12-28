0 800 307 555
ТОП-10 миллиардеров мира с самыми большими доходами в 2025 году

Мир
50
Несмотря на глобальную инфляцию и нестабильность, 2025 год стал рекордно прибыльным для самых богатых людей планеты. По данным Forbes, совокупное состояние мировых миллиардеров выросло на 3,6 триллиона долларов, достигнув отметки 18,7 триллиона. Основным двигателем роста стал бум инвестиций в искусственный интеллект и технологический сектор.
Об этом сообщает Forbes.

Кто заработал больше всего

Наибольший финансовый скачок продемонстрировал Илон Маск, чье состояние увеличилось на 333,2 миллиарда долларов.
Этому способствовало удвоение стоимости SpaceX до 800 миллиардов и судебное решение, что позволило ему сохранить пакет акций Tesla на сумму 1 триллион долларов.
Сейчас капитал Маска оценивается в 754 миллиарда долларов.
Второе и третье места заняли основатели Google Ларри Пейдж (+98,7 млрд) и Сергей Брин (+86,1 млрд).
Успех компании обеспечил внедрение модели ИИ Gemini 3 и контракт с Министерством обороны США.
Состояние Пейджа достигло 254,7 млрд долларов, Брина — 235,1 млрд долларов.
В список лиц с наибольшим приростом капитала в 2025 году также вошли:
  • Дженсен Хуанг (Nvidia): 42,3 млрд дол. на фоне роста стоимости компании до 5 триллионов.
  • Ларри Эллисон (Oracle): 40,6 млрд дол. благодаря ИИ-решениям и соглашениям в медиасфере.
  • Амансио Ортега (Zara): 28,7 млрд дол. из-за рекордной прибыли и экспансии на рынке США.
  • Герман Ларреа (Grupo México): 25,6 млрд дол. в результате исторического максимума цен на медь.
  • Масайоси Сон (SoftBank): +25,4 млрд дол. через инвестиции в центры обработки данных
  • Карлос Слим (América Móvil) и Марк Цукерберг (Meta): каждый прибавил к капиталу по 24,3 миллиарда долларов.
Эксперты Forbes прогнозируют, что при сохранении текущей динамики развития xAI уже в 2026 году мир может получить первого триллионера.
