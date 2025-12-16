Маск стал первым человеком с состоянием более $600 млрд Сегодня 13:32

Маск стал первым человеком с состоянием более $600 млрд

Состояние Илона Маска превысило рекорд в 600 миллиардов долларов. Он приближается к тому, чтобы стать первым в истории мира триллионером.

Об этом сообщил журнал Forbes.

В начале месяца SpaceX провела тендерное предложение, в рамках которого компанию оценили в $800 млрд. В августе ее стоимость составила $400 млрд.

Маск владеет около 42% SpaceX. Рост оценки прибавил к его состоянию $168 млрд. Общий капитал Маска, по оценкам Forbes в понедельник, достиг $677 млрд. Он стал первым человеком в истории с состоянием более $600 млрд. Ранее никто не достигал даже $500 млрд.

Инвесторы подтвердили Forbes, что SpaceX ориентируется на IPO в 2026 году. В таком случае рыночная оценка компании может составить около $1.5 трлн. Даже без IPO доля Маска в SpaceX оценивается в $336 млрд и является самым ценным его активом.

Маск владеет 12% акций Tesla. Их стоимость оценивается в $197 млрд. В эту сумму не включены опционы из пакета вознаграждения CEO от 2018 года, которые в январе 2024 года суд в Делавере признал недействительными.

Forbes с учетом апелляции Маска в Верховный суд Делавера оценил эти опционы со скидкой 50% в $69 млрд. Если апелляция будет отклонена, Tesla все равно может оставаться для Маска альтернативным путем к триллиону.

В ноябре акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет, который может принести Маску до $1 трлн в виде акций в случае достижения так называемых Mars shot показателей. Среди них рост рыночной капитализации компании более чем в 8 раз в течение 10 лет.

Также Forbes оценивает долю Маска в 53% в xAI Holdings примерно в $60 млрд.

Как росло состояние Маска

В марте 2020 года состояние Маска составило $24.6 млрд. Уже в августе того же года он стал пятым человеком в истории с состоянием более $100 млрд. В январе 2021 года Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира с капиталом около $190 млрд.

В сентябре 2021 года он стал третьим человеком, чье состояние превысило $200 млрд. В ноябре 2021 года он достиг уровня $300 млрд, в декабре 2024 года $400 млрд, а в октябре пересек отметку $500 млрд. Кроме Маска, лишь Ларри Эллисон достигал уровней $300 млрд и $400 млрд.

Сейчас Маск опережает второго в рейтинге самых богатых людей мира Ларри Пейджа на $425 млрд. Состояние соучредителя Google оценивается в $252 млрд.

До отметки $700 млрд Маску не хватает всего $23 млрд. Это означает, что новый финансовый рекорд может быть достигнут уже в ближайшее время.

