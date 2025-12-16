Военные получат 12 млрд грн для заказа техники через DOT-Chain Defence
Министерство обороны Украины выделит 12 млрд грн для заказа дронов и другой техники через DOT-Chain Defence в первом квартале 2026 года.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В настоящее время доступ к заказу в системе уже имеет 186 боевых бригад ВСУ и бригады корпусов «Азов» и «Хартия».
«Через маркетплейс фронт уже получил беспилотные аппараты и средства РЭБ на 7,687 млрд грн — 175,4 тысячи единиц техники. К системе подключено уже более 100 производителей… Продолжаем расширять перечень производителей и доступных позиций маркетплейса. Наша цель — чтобы каждая бригада могла самостоятельно выбирать и быстро получать все необходимое для выполнения задач», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Что известно о DOT-Chain Defence
- Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence разработан ДОТ и используется для обеспечения военных вооружений.
- Система объединяет в одной защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок, где АОЗ берет на себя всю организационную часть.
- Таким образом, чтобы получить нужное средство, военному нужно совершить всего несколько кликов.
Обеспечение войск через DOT-Chain Defence осуществляется параллельно с другими программами и является дополнительным источником поставки беспилотных аппаратов и средств РЭБ.
DOT-Chain Defence стал доступным военным в конце июля этого года.
«Мы начинали с небольшого пилота — 12 бригад Вооруженных сил. В течение четырех месяцев система динамично развивалась, доказав свою эффективность в обеспечении войска необходимыми средствами для ведения боевых операций. В настоящее время совместно с Министерством обороны работаем над тем, чтобы обеспечение 70% всех FPV-дронов в следующем году происходило именно через DOT-Chain Defence», — подчеркнул директор «Агентства оборонных закупок» Министерства обороны Арсен Жумадилов.
Список будет расширяться
Также АОЗ планирует и дальше расширять перечень производителей и средств, доступных на маркетплейсе. Для этого АОЗ ведет активную работу с рынком. В частности, 11 декабря более 300 представителей украинских производителей беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы приняли участие в рыночной консультации. На ней команда АОЗ подробно рассказала о планах и изменениях на 2026 год, в частности, как присоединиться к DOT-Chain Defence и работать в системе, об особенностях контракта и изменениях в нем, порядке прохождения процедуры государственного гарантирования качества
и т. д.
