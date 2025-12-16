Минэкономики утвердило новую редакцию соглашений о пользовании недрами Сегодня 16:38 — Казна и Политика

Минэкономики утвердило новую редакцию соглашений о пользовании недрами

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило новую редакцию примерных соглашений об условиях недр.

Пресс-служба министерства сообщила , что документ содержит юридически закрепленные нормы, четко определяющие новые обязательства недропользователей в соответствии с американо-украинскими договоренностями.

Обновление позволило привести соглашения в соответствие Соглашению между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Замминистра экономики Евгений Перелыгин отметил, что министерство последовательно формирует четкие и понятные правила для бизнеса и работает над улучшением инвестиционного климата.

По его словам, стабильная работа отрасли и эффективное использование недр является важной составляющей укрепления экономики Украины. Министерство продолжает работу над запуском масштабных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры и разработки критических минералов.

Какое соглашение учли при обновлении

Указанное межправительственное соглашение было ратифицировано Законом Украины от 8 мая 2025 г. № 4417-ІХ и одобрено постановлением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 г. № 1411 «О некоторых вопросах обеспечения реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиций».

Следующий этап реализации соглашения с США

Обновление примерных соглашений является очередным этапом реализации договоренностей между Украиной и США. Речь идет о привлечении инвестиций для развития украинской экономики, усилении экономического сотрудничества между странами и укреплении стратегического партнерства в процессе долгосрочного восстановления и модернизации Украины.

Справка Finance.ua:

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах;

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами;

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект № 0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов;

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.

