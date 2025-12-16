0 800 307 555
ру
Правительство упростило операторам связи процедуры строительства станций

Кабинет Министров отменил обязательную установку автономных систем пожаротушения в помещениях отдельно стоящих базовых станций операторов мобильной связи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
«Обновление Государственных строительных норм (ГСН) относительно систем противопожарной защиты отменяет обязательную установку автономных систем пожаротушения в помещениях отдельно стоящих базовых станций», — сказано в сообщении.
Это решение позволит мобильным операторам более эффективно планировать инвестиции и направлять дополнительные ресурсы на развитие критической инфраструктуры в Украине.

Почему изменили требования

Отмена нормы, действовавшей с 2014 года, стала результатом совместной работы бизнеса, профильных министерств и представителей парламента. Одним из толчков к пересмотру требований стал запрос компании Киевстар, поданный через платформу Пульс.
Предыдущая норма базировалась на подходах, актуальных на момент ее внедрения. В то же время исследования Института ГСЧС свидетельствуют, что в современных базовых станциях, где используется энергоэффективное и негорючее оборудование, уровень пожарного риска низкий. Эти выводы были учтены при обновлении регуляторных требований.
Также обновление ГСН обеспечивает их соответствие европейской практике и подходам ЕС, что является важной составляющей первого этапа дерегулирования отрасли. При этом значительно упростятся процедуры строительства и обслуживания базовых станций, а также уменьшится потенциальный ущерб телеком-оборудованию, который могли наносить аэрозольные системы.
