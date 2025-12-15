Комитет ВР поддержал законопроект о переименовании «копейки» в «шаг»
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект о переименовании разменной монеты «копейки» в «шаг».
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
«Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом фундаментальную и сокрушительную реформу о переименовании копейки в шаг! Убежден, что шаг станет мощным победоносным шагом к макрофинансовой стабильности государства», — отметил Гетманцев.
Почему нужно изменение названия монет
В 2024 году в Национальном банке Украины инициировали изменение названия монеты «копейка» на «шаг» — «для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций».
«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как „копейка“ фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и искажено кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы», — заявлял тогда глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
1 октября, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14093, в котором предлагается изменить название разменной монеты с «копейка» на «шаг».
Как писал Finance.ua, авторы законопроекта называют отказ от копеек важным и необходимым шагом, поскольку они остались в обращении только во враждебных Украине государствах. После распада СССР их продолжают чеканить только в беларуси, россии и непризнанном Приднестровье.
Что предлагается:
- к концу 2025 года произвести 20 млн монет номиналом 50 шагов;
- 50 копеек не изымают сразу, ведь на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала;
- во время переходного периода в обращении будут одновременно действовать копейка и шаг;
- соотношение копейки к шагу — 1:1.
