Глава НБУ назвал дедлайн для запуска шагов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава НБУ назвал дедлайн для запуска шагов

Казна и Политика
44
Глава НБУ назвал дедлайн для запуска шагов
Глава НБУ назвал дедлайн для запуска шагов
Вывод из оборота копеек и переход на шаги зависят от принятия Верховной Радой соответствующего законодательства. Для этого решения необходима политическая воля.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Он выразил надежду, что шаги вместо копеек удастся ввести хотя бы до 2 сентября 2026 года — на 30-летие украинской гривны, или даже раньше.
«Мы обязаны это сделать — вернуть исконное украинское историческое название разменной монете. Она у нас есть, и это не копейка. Копейка — это кусок москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, — в голове», — отметил он.
По мнению Пышного, пока окончательно не будет решен вопрос с копейками, денежная реформа 1996 окончательно не будет завершена.
«Потому что эта кучка мусора, оставленная здесь москвой, объединяет нас с ней, минском и тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно», — убежден глава НБУ.
Что дальше
После введения шагов, отметил Пышный, будет постепенное извлечение из обращения разменной монеты номиналом 10 копеек, но в течение следующих нескольких лет монета номиналом 50 копеек еще будет оставаться в обращении.
«На нее есть спрос со стороны торговли. Это значит, что мы должны будем поддерживать и отчеканивать какую-то часть этих монет», — добавил он.
По словам Пышного, почти 1 млрд 400 млн монет номиналом 50 копеек находятся в обращении. И ежегодно НБУ должен отчеканивать их, чтобы поддерживать качество наличного обращения. «И мы должны, учитывая, что нет решения Верховной Рады, отчеканивать снова в этом году 20 млн монет номиналом 50 копеек», — пояснил он.
В НБУ отмечают, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета замена и переход с пророссийского названия «копейка» на исконное украинское название «шаг» не требует. Собственно, как и не будет сиюминутного изъятия копеек из обращения.
«Просто в какой-то момент будут ходить одновременно два вида разменной монеты — 50 копеек и 50 шагов», — добавил Пышный.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems