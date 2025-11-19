НАБУ при руководстве САП провели обыски в ГК «Нафтогаз Украины» 19.11.2025, 14:36 — Казна и Политика

Как сообщает НАБУ, в ответ на запросы медиа детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП провели обыски у директора по безопасности ГК «Нафтогаз Украины».

Ни один человек не задержан, подозрение не объявлено. Следственные действия санкционированы и проводились в соответствии с действующим законодательством.

«Данные меры не касаются деятельности Нафтогаза. Прочие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования», — говорится в сообщении.

