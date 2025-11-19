Зимняя «єПідтримка»: сколько государство израсходовало на программу за пять лет 19.11.2025, 12:03 — Казна и Политика

Зимняя «єПідтримка»: сколько государство израсходовало на программу за пять лет

Второй год подряд украинцы могут получить разовую выплату в рамках зимней «єПідтримки». Это так называемая зимняя тысяча, которую государство предоставляет для оплаты определенных категорий услуг или товаров, в частности украинского производства. На финансирование «єПідтримки» в 2025—2026 годах в госбюджете предусмотрено 14,4 млрд грн.

Об этом пишет «Слово и дело».

Такую же сумму направили и в прошлом году. Более значительные расходы были в 2021—2022 годах, когда государство выплачивало тысячу за вакцинацию и помощь ФЛПам в регионах, где велись боевые действия.

В общей сложности за пять лет на программу «єПідтримка» направили около 70 млрд грн.

Инфографика: «Слово и дело»

Как работает зимняя «єПідтримка» в 2025/2026 годах

С момента старта программы в этом году 15 ноября украинцы подали более 7 миллионов заявок на зимнюю тысячу через приложение «Дія». Это примерно каждый третий пользователь сервиса.

С 18 ноября подать заявку можно также в отделениях Укрпочты.

Онлайн и оффлайн заявки принимаются до 24 декабря 2025 года. Получить выплату могут все граждане, находящиеся на территории Украины.

Тысячу гривен можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, продуктов питания украинского производства, за исключением подакцизных товаров, на покупку книг, благотворительные взносы или почтовые услуги.

По оценкам властей, программой воспользуются не менее 10 миллионов человек. На это предусмотрено 10 млрд грн.

Кто может получить 6500 грн

Отдельные категории граждан имеют право на пособие в размере 6500 грн. Это дети на попечении или под попечительством, дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, дети с инвалидностью, люди с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, дети из малообеспеченных семей до 18 лет и одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Заявку следует подать только тогда, когда таким получателям не пришло уведомление о праве на пособие. Для всех остальных выплату начислят автоматически.

На этот вид пособия планируется направить 4,4 млрд грн. В сумме с выплатами зимней тысячи общие расходы составят 14,4 млрд грн.

Зимняя «єПідтримка» 2024/2025 годов

В 2024 году зимнюю тысячу выплачивали впервые. Заявки принимали с 1 декабря по конец февраля. Денежные средства можно было использовать в течение 2025 года.

В Министерстве цифровой трансформации сообщали, что зимняя «поддержка» 2024−2025 за первые сутки стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Общая сумма выплат из госбюджета составила около 14,4 млрд грн, что соответствует запланированным расходам в текущем году.

Как работала «єПідтримка» в 2021—2022 годах

Программа «єПідтримка» заработала 19 декабря 2021 года. Тогда украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса, могли оформить выплату в размере 1000 грн на специальные онлайн-карты.

Поначалу средства разрешали тратить на книги, спорт, билеты на поездки в пределах Украины, театры, кино и другие культурные события. Затем перечень был расширен на приобретение лекарств. Эту выплату получили около 8 миллионов человек, что составило около 8 млрд грн из госбюджета.

После начала полномасштабного вторжения государство ввело еще один вид пособия. Наемные работники и ФЛП в 13 областях, где велись боевые действия или регионы граничили с фронтом, могли получить 6500 грн. Заявления принимались в марте 2022 года. На это направление потратили 30,8 млрд грн. Вместе с выплатами за вакцинацию общая сумма составила около 38,8 млрд грн.

