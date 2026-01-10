0 800 307 555
Бизнес оценил деловую активность в конце 2025 года

Казна и Политика
17
Бизнес в декабре сохранил сдержанные оценки результатов текущей экономической деятельности. В декабре 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел наивысшее значение в декабре за все годы с начала опросов.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Что влияет на настроения бизнеса

По данным регулятора, экономическую активность предприятий сдерживали ухудшение ситуации с безопасностью, длительные отключения электроэнергии, рост производственных затрат бизнеса, разрушение производственных и логистических мощностей, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонный фактор.
В то же время, положительными факторами оставались устойчивый потребительский спрос, поступление международной помощи, увеличение предложения продовольственных товаров и замедление темпов инфляции.
Предприятия торговли десятый месяц подряд положительно оценили свои текущие экономические результаты и в четвертый раз были самыми оптимистичными среди респондентов. На это повлияло увеличение предложения продовольственных товаров, сезонный рост спроса и замедление инфляции.
В то же время самыми сдержанными во второй раз были предприятия промышленности.
Предприятия сферы услуг и далее смягчали сдержанные оценки по отношению к своим экономическим перспективам благодаря устойчивому потребительскому спросу и замедлению инфляции.
Предприятия строительства более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая сезонность строительных работ и существенные перебои с энергоснабжением.

Ситуация на рынке труда смягчилась

Респонденты сфер строительства и торговли были оптимистично настроены по поводу общей численности работников, а предприятия промышленности и сектора услуг сохранили сдержанные оценки.
По материалам:
Finance.ua
БизнесНБУ
