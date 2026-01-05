Бизнес теперь будет подавать годовую отчетность исключительно онлайн: объяснение Минфина Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Бизнес теперь будет подавать годовую отчетность исключительно онлайн: объяснение Минфина

Министерство финансов вводит новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ). С 1 января годовая отчетность будет подаваться исключительно онлайн, а сроки ее подачи продлены.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Такие изменения являются частью последовательной политики Минфина по цифровизации государственных услуг, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных», — говорится в сообщении.

Что меняется для бизнеса

1. Полный отказ от бумаги и Word-файлов

Годовая административная отчетность (форма № 2-финмон) переходит в цифровой формат.

2. Автоматизация и контроль качества

Новый онлайн-инструмент позволяет:

проходить автоматические логические и арифметические проверки данных непосредственно при заполнении;

мгновенно получать подтверждение об успешном принятии отчета;

минимизировать риск технических ошибок и штрафных санкций.

3. Больше времени на подготовку

Для удобства субъектов мониторинга Минфин продлил сроки отчетности. Теперь у предпринимателей есть больше времени, чтобы обобщить данные после завершения года:

до 25 января года, следующего за отчетным — для основного отчета;

до 30 января — для исправленного отчета.

Кого касаются эти изменения

Обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Министерство финансов:

организаторов азартных игр (казино, букмекеры, залы автоматов, онлайн-покер, лотереи);

аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов;

риелторов;

торговцев искусством, драгоценными камнями и металлами.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

Новый год традиционно приносит не только салюты и обещания, но и обновленные правила игры для налогоплательщиков. Для бизнеса и инвесторов это означает необходимость обновить учетную политику, структуру сделок, кассовые процессы и модели финансового планирования. Для граждан понимать, как новые правила влияют на зарплаты, предпринимательский доход, аренду, дивиденды и другие источники доходов. Как к этому подготовиться, если вы инвестор, рассказываем здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.