0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес теперь будет подавать годовую отчетность исключительно онлайн: объяснение Минфина

Казна и Политика
30
Бизнес теперь будет подавать годовую отчетность исключительно онлайн: объяснение Минфина
Бизнес теперь будет подавать годовую отчетность исключительно онлайн: объяснение Минфина
Министерство финансов вводит новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ). С 1 января годовая отчетность будет подаваться исключительно онлайн, а сроки ее подачи продлены.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Такие изменения являются частью последовательной политики Минфина по цифровизации государственных услуг, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных», — говорится в сообщении.

Что меняется для бизнеса

1. Полный отказ от бумаги и Word-файлов
Годовая административная отчетность (форма № 2-финмон) переходит в цифровой формат.
Подача проводится через специальный раздел на едином веб-портале использования публичных средств.
2. Автоматизация и контроль качества
Новый онлайн-инструмент позволяет:
  • проходить автоматические логические и арифметические проверки данных непосредственно при заполнении;
  • мгновенно получать подтверждение об успешном принятии отчета;
  • минимизировать риск технических ошибок и штрафных санкций.
3. Больше времени на подготовку
Для удобства субъектов мониторинга Минфин продлил сроки отчетности. Теперь у предпринимателей есть больше времени, чтобы обобщить данные после завершения года:
  • до 25 января года, следующего за отчетным — для основного отчета;
  • до 30 января — для исправленного отчета.

Кого касаются эти изменения

Обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Министерство финансов:
  • организаторов азартных игр (казино, букмекеры, залы автоматов, онлайн-покер, лотереи);
  • аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов;
  • риелторов;
  • торговцев искусством, драгоценными камнями и металлами.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
Новый год традиционно приносит не только салюты и обещания, но и обновленные правила игры для налогоплательщиков. Для бизнеса и инвесторов это означает необходимость обновить учетную политику, структуру сделок, кассовые процессы и модели финансового планирования. Для граждан понимать, как новые правила влияют на зарплаты, предпринимательский доход, аренду, дивиденды и другие источники доходов. Как к этому подготовиться, если вы инвестор, рассказываем здесь.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems