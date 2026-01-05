Бизнес теперь будет подавать годовую отчетность исключительно онлайн: объяснение Минфина
Министерство финансов вводит новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ). С 1 января годовая отчетность будет подаваться исключительно онлайн, а сроки ее подачи продлены.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Такие изменения являются частью последовательной политики Минфина по цифровизации государственных услуг, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных», — говорится в сообщении.
Что меняется для бизнеса
1. Полный отказ от бумаги и Word-файлов
Годовая административная отчетность (форма № 2-финмон) переходит в цифровой формат.
Подача проводится через специальный раздел на едином веб-портале использования публичных средств.
2. Автоматизация и контроль качества
Новый онлайн-инструмент позволяет:
- проходить автоматические логические и арифметические проверки данных непосредственно при заполнении;
- мгновенно получать подтверждение об успешном принятии отчета;
- минимизировать риск технических ошибок и штрафных санкций.
3. Больше времени на подготовку
Для удобства субъектов мониторинга Минфин продлил сроки отчетности. Теперь у предпринимателей есть больше времени, чтобы обобщить данные после завершения года:
- до 25 января года, следующего за отчетным — для основного отчета;
- до 30 января — для исправленного отчета.
Кого касаются эти изменения
Обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Министерство финансов:
- организаторов азартных игр (казино, букмекеры, залы автоматов, онлайн-покер, лотереи);
- аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов;
- риелторов;
- торговцев искусством, драгоценными камнями и металлами.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
Новый год традиционно приносит не только салюты и обещания, но и обновленные правила игры для налогоплательщиков. Для бизнеса и инвесторов это означает необходимость обновить учетную политику, структуру сделок, кассовые процессы и модели финансового планирования. Для граждан понимать, как новые правила влияют на зарплаты, предпринимательский доход, аренду, дивиденды и другие источники доходов. Как к этому подготовиться, если вы инвестор, рассказываем здесь.
