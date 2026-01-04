Приоритеты и планы бизнеса на 2026 год

0 800 307 555
Казна и Политика
4
Украинский рынок труда в последние 13 лет живет в режиме постоянной турбулентности. Каждый новый период приносит бизнесу свои вызовы — политические, экономические, социальные. Однако украинские компании в который раз доказывают, что они умеют адаптироваться.
Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua, мы выбрали основное.
Работодатели научились быстро переориентировать стратегии, просчитывать несколько сценариев вперед и сохранять жизнестойкость даже в самые сложные времена. Именно поэтому в конце 2025 года, несмотря на войну и глубокую экономическую неопределенность, большинство компаний говорят не о выживании, а о развитии.
Украинский бизнес идет по пути консервативного оптимизма. Он не ставит на паузу развитие даже в военных и кризисных условиях. 2026 год — шанс для компаний закрепить свои позиции через удержание персонала, конкурентные зарплаты, адаптацию бизнес-моделей и диверсификацию.
Главные стратегические ориентиры на следующий год: удержание команды, сохранение рынков сбыта и клиентов, в то же время — поиск новых направлений и рынков. Хотя только 2% компаний заявляют о релокации за границу, 4,7% планируют открытие офисов за рубежом — это указывает на ограниченную, но существующую диверсификацию. Также часть бизнесов готовится к масштабированию деятельности либо через географическое расширение, либо через новые направления.
Несмотря на то, что бизнес постоянно балансирует между рисками, желание инвестировать в развитие есть. В частности, в расширении команды и привлечении талантливых кадров. 44% работодателей планируют нанимать новых сотрудников по всем направлениям бизнеса — хотя год назад таких компаний было ощутимо больше, а именно 53%. В то же время 35% организаций собираются усиливать лишь отдельные направления, а 20% планируют нанимать людей только на замену уволившимся.
При этом цифры по масштабам найма демонстрируют очень сдержанную стратегию:
  • 53% компаний собираются привлечь до 10% новых работников;
  • еще 25% - в пределах 11−20%;
  • всего около 10% компаний готовы нарастить штат более существенно.

Планы относительно зарплат, бонусов и премий

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, украинские компании настроены достаточно оптимистично в отношении оплаты труда.
Подавляющее большинство компаний, а именно 82,6% работодателей, планируют повышение зарплат в 2026 году. Это больше, чем в прошлом, когда о таких намерениях заявляли 74% опрошенных компаний.
Удержать зарплаты на текущем уровне планируют 12,8% компаний. Половина компаний (50%) прогнозирует увеличение зарплат на 11−20%. Еще четверть (27,9%) намерена увеличить зарплату, но незначительно — менее чем на 10%.
Также есть 4,7% компаний, которые ощущают необходимость сократить зарплату.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
