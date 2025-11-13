Минсоцполитики анонсировало базовую выплату для граждан старшего возраста Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Министерство социальной политики Украины сотрудничает с Международной организацией труда над обновлением системы социальной защиты населения. Главная цель новой политики — создание современной и устойчивой системы социальной защиты, которая поддерживает не только людей, но и экономику.

Об этом сообщило Минсоцполитики по итогам встречи министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина с делегацией МОТ во главе с директором Офиса МОТ в Украине Аидой Линдмайер.

Прогноз финансовой устойчивости пенсионной системы

Результаты исследования финансовой устойчивости солидарной пенсионной системы Украины в средне- и долгосрочной перспективе показали, что без проведения реформ дефицит Пенсионного фонда будет расти из-за демографических изменений и уменьшения количества работающих.

В то же время системные изменения способны стабилизировать ситуацию. Результаты исследования станут основой для дальнейшего усовершенствования пенсионной системы, основанной на социальной справедливости, прозрачности и финансовой ответственности.

Основные направления пенсионной реформы

Министерство совместно с международными партнерами работает над законодательными изменениями, определяющими обновленную модель пенсионного обеспечения. Среди ключевых направлений:

Базовая выплата для людей старшего возраста. Планируется введение гарантированной базовой выплаты гражданам от 65 лет или от 60 лет при наличии полного страхового стажа. Она должна стать социальным минимумом, гарантирующим достойную жизнь в старости. Восстановление принципов солидарности. Размер пенсии будет зависеть от уплаченных взносов, что сделает систему прозрачной и сохранит платежеспособность Пенсионного фонда. Переход от специальных к профессиональным пенсиям. Солидарная система будет работать по единым правилам для всех, а для отдельных профессий создадут профессиональные пенсии за счет дополнительных взносов. Обновление накопительной системы. Разрабатывается модель добровольных пенсий с государственными стимулами и гарантиями сохранения пенсионного капитала. Поддержка ветеранов. Планируется ввести дополнительную пенсионную выплату за боевой опыт с четкими критериями начисления, чтобы обеспечить справедливое вознаграждение военным за их службу.

Отметим, что, несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, которые зачастую не покрывают даже базовые потребности. В октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6436 грн, или около 133 евро. Почти треть украинских пенсионеров — 3,3 миллиона человек — получают всего 3 340 грн в месяц. Еще почти 4% пенсионеров живут примерно на 2300 грн.

