В Украине обнаружили 400 нелегальных автозаправочных станций — Гетманцев Сегодня 10:12

По состоянию на май 2025 года в Украине действовало более 400 нелегальных автозаправочных станций.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев по итогам заседания налогового комитета.

Более половины из них сосредоточены во Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

По словам Гетманцева, после обращения комитета правоохранители провели проверки, изъяли топливо и демонтировали часть оборудования, однако большинство точек продолжают работать. «Результаты есть только на бумаге», — отметил депутат.

Мониторинг комитета показал, что даже после открытия уголовных производств десятки заправок и дальше торгуют горючим без чеков и лицензий.

Худшая ситуация, по словам нардепа, сохраняется в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

«Принятые меры правоохранителей и контроль региональных прокуратур слабый. БЭБ и Генеральная прокуратура должны, наконец, показать реальные результаты, а не отчеты на бумаге», — считает нардеп.

Економічна Правда

