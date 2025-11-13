0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине обнаружили 400 нелегальных автозаправочных станций — Гетманцев

Казна и Политика
74
В Украине обнаружили 400 нелегальных автозаправочных станций — Гетманцев
В Украине обнаружили 400 нелегальных автозаправочных станций — Гетманцев
По состоянию на май 2025 года в Украине действовало более 400 нелегальных автозаправочных станций.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев по итогам заседания налогового комитета.
Более половины из них сосредоточены во Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
По словам Гетманцева, после обращения комитета правоохранители провели проверки, изъяли топливо и демонтировали часть оборудования, однако большинство точек продолжают работать. «Результаты есть только на бумаге», — отметил депутат.
Мониторинг комитета показал, что даже после открытия уголовных производств десятки заправок и дальше торгуют горючим без чеков и лицензий.
Худшая ситуация, по словам нардепа, сохраняется в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.
«Принятые меры правоохранителей и контроль региональных прокуратур слабый. БЭБ и Генеральная прокуратура должны, наконец, показать реальные результаты, а не отчеты на бумаге», — считает нардеп.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems