Заслужили? Какие премии получают госслужащие

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснения о премировании государственных служащих категорий «Б» и «В» в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы, по итогам ежегодной оценки результатов деятельности в 2025 году.

Источником формирования фонда оплаты труда остается государственный бюджет, а премии выплачиваются в пределах утвержденного фонда в соответствии с показателями эффективности работы и результатами оценки.

Условия начисления премий

НАДС напоминает, что премирование возможно только при наличии средств в фонде оплаты труда и не может превышать:

30% фонда постоянной заработной платы государственного органа на год;

30% должностного оклада — для ежемесячной премии;

90% должностного оклада — для квартальной премии.

Общий размер премий государственного служащего за год не может превышать 30% фонда его постоянной заработной платы.

Например, при должностном окладе 39 839 грн и надбавках, определенных законом, общий размер премии по результатам ежегодного оценивания может составлять около 75 тыс. грн в год, или не более 10,32% от фонда постоянной заработной платы.

Кто может получить премию

Премия по результатам оценки деятельности назначается государственным служащим, получившим отличную оценку по итогам года. Она зависит от:

личного вклада работника в результаты работы государственного органа;

инициативности, качества выполнения задач, эффективности и соблюдения сроков.

Премирование может осуществляться ежемесячно, ежеквартально или по итогам года по решению руководителя государственной службы.

Ограничения и условия

Премии начисляются только в пределах имеющегося фонда оплаты труда конкретного госоргана.

Если служащий в течение года получает максимальные премии ежемесячно или ежеквартально, то его годовой процент премирования уменьшается. Единый фиксированный процент премии для всех работников не допускается, ведь это противоречит принципу пропорциональности фактическим результатам работы.

80 тыс. грн в месяц. Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает в государственном бюджете на 2026 год закрепить ограничение уровня заработных плат чиновников. Предложенный лимит —

Также мы писали, что зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими.

В то же время в Украине ввели новый вид премий для чиновников — по результатам ежегодного оценивания.

втрое больше средней зарплаты в Украине. Раньше мы писали в статье « Втрое больше, чем рядовой украинец: сколько получают чиновники и где платят больше всего », что для сравнения средняя зарплата чиновников

