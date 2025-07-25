Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика)
Как свидетельствуют данные министра финансов, зарплаты чиновников продолжают расти.
Средняя зарплата
В июне средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тысячи гривен.
Если сравнить с 2024 годом, то она увеличилась на 9,2% - было 54 тыс.
В ТОП-5 по зарплатам входят:
- Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций — там зарплата достигает 100 тыс. гривен.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции — 93 тыс. грн.
- Антимонопольный комитет — 90 тыс. гривен.
- Аппарат Верховной Рады Украины — 85,6 гривен
- Секретариат кабинета Министров — 80,2 грн.
Самые маленькие зарплаты
- В Государственной Таможенной службе — 31 тыс. гривен.
- Государственное агентство Плей Сити — 36,4 гривен.
- Служба по правам детей — 37 тыс. грн.
Полный список можете посмотреть по ссылке.
Напомним, в апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысяч гривен) она увеличилась на 19,3%. Тогда лидировала по уровню зарплат Счетная палата — 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников — 501.
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Также напомним, виды надбавок к заработной плате и размеры в 2025 году:
Заработная плата работников бюджетных учреждений состоит из должностного оклада (тарифные ставки), доплат, премий, поощрительных и компенсационных выплат. В основном выделяют следующие виды надбавок к заработной плате для бюджетников:
- надбавка за сложность и напряженность работы;
- надбавка за особо важную работу;
- надбавка за высокие достижения в работе;
- надбавка за классность для водителей;
- надбавка за использование иностранного языка;
- надбавка за спортивные звания;
- надбавка за почетные звания;
- надбавка на особые условия труда.
Ранее мы писали, по данным Минфина, в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составляла 38,6 тыс. гривен. С января по ноябрь 2024 года она выросла на 61% - до 62 тыс. гривен.
В общей сложности такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине. Об этом говорится в нашей статье:
Втрое больше, чем рядовой украинец: сколько получают чиновники и где платят больше всего
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