Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика)

Казна и Политика
1524
Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика)
Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика)
Как свидетельствуют данные министра финансов, зарплаты чиновников продолжают расти.

Средняя зарплата

В июне средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тысячи гривен.
Если сравнить с 2024 годом, то она увеличилась на 9,2% - было 54 тыс.
В ТОП-5 по зарплатам входят:
  • Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций — там зарплата достигает 100 тыс. гривен.
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции — 93 тыс. грн.
  • Антимонопольный комитет — 90 тыс. гривен.
  • Аппарат Верховной Рады Украины — 85,6 гривен
  • Секретариат кабинета Министров — 80,2 грн.
Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика)
Самые маленькие зарплаты
  • В Государственной Таможенной службе — 31 тыс. гривен.
  • Государственное агентство Плей Сити — 36,4 гривен.
  • Служба по правам детей — 37 тыс. грн.
Полный список можете посмотреть по ссылке.
Место для вашей рекламы
Напомним, в апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысяч гривен) она увеличилась на 19,3%. Тогда лидировала по уровню зарплат Счетная палата — 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников — 501.

Вибрати депозит

Также напомним, виды надбавок к заработной плате и размеры в 2025 году:
Заработная плата работников бюджетных учреждений состоит из должностного оклада (тарифные ставки), доплат, премий, поощрительных и компенсационных выплат. В основном выделяют следующие виды надбавок к заработной плате для бюджетников:
  • надбавка за сложность и напряженность работы;
  • надбавка за особо важную работу;
  • надбавка за высокие достижения в работе;
  • надбавка за классность для водителей;
  • надбавка за использование иностранного языка;
  • надбавка за спортивные звания;
  • надбавка за почетные звания;
  • надбавка на особые условия труда.
Ранее мы писали, по данным Минфина, в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составляла 38,6 тыс. гривен. С января по ноябрь 2024 года она выросла на 61% - до 62 тыс. гривен.
В общей сложности такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине. Об этом говорится в нашей статье:

Втрое больше, чем рядовой украинец: сколько получают чиновники и где платят больше всего

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems