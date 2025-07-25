Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика) 25.07.2025, 11:00 — Казна и Политика

Зарплаты чиновников растут еще больше (инфографика)

Как свидетельствуют данные министра финансов, зарплаты чиновников продолжают расти.

Средняя зарплата

В июне средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тысячи гривен.

Если сравнить с 2024 годом, то она увеличилась на 9,2% - было 54 тыс.

В ТОП-5 по зарплатам входят:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций — там зарплата достигает 100 тыс. гривен.

Национальное агентство по предотвращению коррупции — 93 тыс. грн.

Антимонопольный комитет — 90 тыс. гривен.

Аппарат Верховной Рады Украины — 85,6 гривен

Секретариат кабинета Министров — 80,2 грн.

Самые маленькие зарплаты

В Государственной Таможенной службе — 31 тыс. гривен.

Государственное агентство Плей Сити — 36,4 гривен.

Служба по правам детей — 37 тыс. грн.

Полный список можете посмотреть по ссылке.

19,3%. Тогда лидировала по уровню зарплат Счетная палата — 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников — 501. Напомним, в апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен . По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысяч гривен) она увеличилась наТогда лидировала по уровню зарплат Счетная палата — 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников — 501.

Якщо ви не чиновник, і ваша зарплала не така велика, то примножте свої кошти з депозитом. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

виды надбавок к заработной плате и размеры в 2025 году: Также напомним и размеры в 2025 году:

Заработная плата работников бюджетных учреждений состоит из должностного оклада (тарифные ставки), доплат, премий, поощрительных и компенсационных выплат. В основном выделяют следующие виды надбавок к заработной плате для бюджетников:

надбавка за сложность и напряженность работы;

надбавка за особо важную работу;

надбавка за высокие достижения в работе;

надбавка за классность для водителей;

надбавка за использование иностранного языка;

надбавка за спортивные звания;

надбавка за почетные звания;

надбавка на особые условия труда.

Ранее мы писали, по данным Минфина, в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составляла 38,6 тыс. гривен. С января по ноябрь 2024 года она выросла на 61% - до 62 тыс. гривен.

В общей сложности такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине. Об этом говорится в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.