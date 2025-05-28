Зарплати чиновників зросли на 20%: у яких відомствах платять найбільше — Finance.ua
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Зарплати чиновників зросли на 20%: у яких відомствах платять найбільше

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Зарплати чиновників зросли на 20%: у яких відомствах платять найбільше
Зарплати чиновників зросли на 20%: у яких відомствах платять найбільше
Зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні.
Про це свідчать дані Мінфіну.
У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем минулого року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%.
Зарплати чиновників зросли на 20%: у яких відомствах платять найбільше
Нагадаємо, за даними ПФУ, середня офіційна зарплата по Україні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, збільшившись за рік на 17,9%.

У яких установах отримують найвищі з.п.

За даними Мінфіну, у квітні в центральних держорганах зарплату отримували 21 995 осіб.
Лідирує за рівнем зарплат Рахункова палата — 117,5 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 501.
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На другому місці — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (102,0 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 518 осіб.
На третьому місці — Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 86,2 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 368 осіб.
Зарплати чиновників зросли на 20%: у яких відомствах платять найбільше

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 126,6 тисячі гривень.
Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах:
  • НКРЕКП — 470,4 тисячі гривень (7 осіб),
  • НАЗК — 276,3 тисячі гривень (5 чиновників),
  • Національне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти — 236,8 тисячі гривень (2 особи).
Зарплати чиновників зросли на 20%: у яких відомствах платять найбільше
Зазначимо також, що раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп Данило Гетманцев розкритикував мільйонні зарплати держслужбовців попри відсутність результатів їхньої роботи.
«Я неодноразово повторював, що не готовий грати у популізм, і позиція у мене тут досить чітка. Державні службовці не можуть працювати безплатно, у них має бути конкурентна зарплата. Проте ці гроші чиновники повинні отримувати за ефективну роботу. Коли ж людина отримує більше мільйона гривень зарплати з бюджету на рік, а результатів роботи у неї нуль — такі випадки неприпустимі», — написав він.
Тому, за його словами, коли мова йде про зарплати чиновників та держслужбовців, мають бути встановлені KPI та проводитися прозора чесна оцінка ефективності роботи. Продовження перебування на посаді, на думку Гетманцева, має прямо залежати від виконання або невиконання цих KPI. Відповідно, мають бути чіткі критерії, KPI, для всіх органів виконавчої влади, і для міністерств також.
За матеріалами:
РБК-Україна
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