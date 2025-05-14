KPI для держслужбовців: як Гетманцев пропонує змінити систему оплати праці чиновників — Finance.ua

KPI для держслужбовців: як Гетманцев пропонує змінити систему оплати праці чиновників Сьогодні 08:18 — Казна та Політика

KPI для держслужбовців: як Гетманцев пропонує змінити систему оплати праці чиновників

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп Данило Гетманцев розкритикував мільйонні зарплати держслужбовців попри відсутність результатів їхньої роботи.

у них має бути конкурентна зарплата. Проте ці гроші чиновники повинні отримувати за ефективну роботу. Коли ж людина отримує більше мільйона гривень зарплати з бюджету на рік, а результатів роботи у неї нуль — такі випадки неприпустимі», — «Я неодноразово повторював, що не готовий грати у популізм, і позиція у мене тут досить чітка. Державні службовці не можуть працювати безплатно,Коли ж людина отримує більше мільйона гривень зарплати з бюджету на рік, а результатів роботи у неї нуль — такі випадки неприпустимі», — написав він.

Як приклад такої роботи він навів нещодавно ліквідовану КРАІЛ — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

«Робота членів комісії оцінювалася Кабміном на „відмінно“, а зарплати сягали 1,4−1,5 млн гривень на рік. Мова йде про ту комісію, яка нещодавно була ліквідована у зв’язку зі своєю абсолютною неспроможністю врегулювати гральний ринок. Неспроможна, бо за її діяльності у 2022 році держава отримала 730 мільйонів до державного бюджету, і лише після того, як ми підняли це питання на загальнодержавний рівень та включилися правоохоронці, у 2024 році держава отримала вже 17 мільярдів гривень. Це значна різниця для бюджету і яскравий приклад виведення цілої галузі з тіні», — каже Гетманцев.

Крім того, чиновник назвав ще один приклад — Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

«Підіймали нещодавно цю тему на Комітеті. Керівник отримує 1,9 млн гривень на рік. Вся комісія коштує державі 10,6 мільйонів на рік. А тепер увага: неспроможність та невиконання своїх посадових обов’язків, зокрема зрив маяка Меморандуму з МВФ, вони пояснювали браком коштів. Що вони розраховували на додаткове фінансування від USAID, не отримали його, тому не змогли зробити нескладний документ на виконання зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом», — написав нардеп.

Тому, за його словами, коли мова йде про зарплати чиновників та держслужбовців, мають бути встановлені KPI та проводитися прозора чесна оцінка ефективності роботи. Продовження перебування на посаді, на думку Гетманцева, має прямо залежати від виконання або невиконання цих KPI. Відповідно, мають бути чіткі критерії, KPI, для всіх органів виконавчої влади, і для міністерств також.

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